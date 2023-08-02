"يا له من فريق".. ماذا قال ماني للاعبي النصر قبل مواجهة الزمالك

وجه ساديو ماني نجم النصر السعودي الجديد رسالة إلى زملائه قبل مواجهة الزمالك.

ويلعب النصر أمام الزمالك غدا الخميس ضمن ختام دور المجموعات من البطولة العربية.

وقال ماني في مقطع فيديو نشره حساب ناديه: "سعيد بأن أكون جزءا من هذا الفريق وأنا متحمس حقا لأن أبدأ معكم".

وشدد "سأفعل ما بوسعي لنفوز بكل شيء وأنا واثق أن الجميع هنا مستعد. نملك فريقا رائعا (يا له من فريق) لذا لنقم بذلك سويا وأظنننا سننجح".

ماني المنضم حديثا لصفوف النصر قادما من بايرن ميونيخ الألماني انضم لمعسكرالفريق في الطائف.

وخاض ماني تدريبه الأول مع النصر اليوم الأربعاء بعدما أبدى جاهزيته التامة.

ويحتل النصر صدارة المجموعة الثالثة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه الشباب.

فيما يأتي الزمالك ثالثا بثلاث نقاط.

وودع الاتحاد المنستيري البطولة بعدما لم يحصد أي نقطة من اول مباراتين.

وقضى ساديو ماني موسما واحدا رفقة بايرن ميونيخ، منضما لهم من صفوف ليفربول.

صاحب الـ31 عاما شارك رفقة بايرن ميونيخ في 38 مباراة. سجل فيهم 12 هدفا وصنع ستة آخرين.

وسيجتمع ساديو ماني بـ كريستيانو رونالدو، وأنديرسون تاليسكا، وسيكو فوفانا، وأليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش نجوم الفريق.

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