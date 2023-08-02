الاتحاد يتعاقد مع مدافع وادي دجلة

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 22:42

كتب : بسام أبوبكر رضا السنباطي

محمد مصيلحي وعمرو صالح

أتم نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع عمرو صالح قادما من وادي دجلة.

ويجيد عمرو صالح اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وأعلن الاتحاد تعاقده مع عمرو صالح لمدة 3 مواسم مقبلة.

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ولعب عمرو صالح 5 مواسم مع وادي دجلة بعدما انضم إليه قادما من بلدية المحلة.

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وتعاقد الاتحاد مع عمرو صالح بعدما أتم إجراءات ضم هاني الطامي لاعب وسط مدافع المنصورة.

وكشف نادي الاتحاد عن تعاقده مع هاني الطامي بشكل رسمي لمدة 5 مواسم.

كما علم FilGoal.com أن الاتحاد حصل على توقيع أحمد غنيم مدافع سبورتنج ويتبقى الاعلان الرسمي للصفقة.

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وكان FilGoal.com قد علم أن الاتحاد قد أتم اتفاقه مع سيف تقا لاعب سيراميكا كليوباترا لضمه في صفقة انتقال حر.

كما علم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري أتم تعاقده مع إسلام زيادة لاعب مصر للمقاصة.

وأنهى الاتحاد الموسم الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وادي دجلة الاتحاد السكندري
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