كأس الإمارات – أرسنال يفوز على موناكو بركلات الترجيح

حقق أرسنال لقب بطولة كاس الإمارات الودية، بعدما فاز على موناكو اليوم الأربعاء.

وفاز أرسنال على موناكو بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسجل يوسف فوفانا هدف التقدم لنادي موناكو عند الدقيقة 31 من الشوط الأول للمباراة.

ونجح إيدي نيكتياه في تسجل هدف التعادل للمدفعجية عند الدقيقة 43 من المباراة.

واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.

وسجل جابرييل ميجاليس وكاي هافيرتز وجورجينيو وفابيو فييرا ومارتن أوديجارد لأرسنال.

فيما سجل كيفن فولاند وكربين دياتا ويوسف فوفانا وكايو هنريكي لموناكو.

وتصدى آرون رامسديل حارس مرمى أرسنال لركلة ترجيحة من تاكومي مينامينو لاعب موناكو ليمنح اللقب الودي لفريقه بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

واختتم أرسنال تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة موناكو، إذ يستعد المدفعجية لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل ضمن مسابقة كأس الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي.