المجد السكندري يكشف لـ في الجول: فاركو ضم لاعبين من فريقنا

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 22:02

كتب : رضا السنباطي

فاركو

كشف محمود التركي المدير الفني لنادي المجد السكندري عن تعاقد فاركو مع لاعبين من صفوف فريقه.

وقال التركي لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "فاركو تعاقد مع يوسف رزين وسيف الشرقاوي".

وواصل "يوسف لاعب خط وسط، وسيف يلعب كجناح والثنائي من مواليد 2005".

أخبار متعلقة:
بلدية المحلة يتمم التعاقد مع ثنائي بورتو السويس النسر الأول.. المصري يضم محمد الشامي في صفقة انتقال حر بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من لوريان وديا

وخلال الصيف الجاري أتم فاركو صفقة وحيدة بضمه لموسيس توراي لاعب منتخب سيراليون بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وبدأ موسيس مسيرته مع قطاع الناشئين بنادي مونتفيريم الفرنسي أحد أنديه الدرجه الثانية قبل أن ينتقل إلى فريق 19 عاما بنادي تروا.

ويملك موسيس صاجب الـ19 عاما مباراة دولية وحيدة مع منتخب سيراليون الأول أمام الكونغو.

فاركو سبق وأن توصل لاتفاق نهائي مع صلاح باشا مهاجم منتخب مصر للشباب.

وعلم FilGoal.com أن صلاح باشا قد أنهى جلسة التصوير الخاصة تمهيدا لإعلانه لاعبا في فاركو بصورة رسمية.

ووقع باشا على عقود انتقاله، وحصل على مقدم التعاقد.

واختتم فاركو منافسات الموسم الماضي من الدوري في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

فاركو المجد السكندري يوسف رزين الشرقاوي
نرشح لكم
بلدية المحلة لـ في الجول: تعاقدنا مع الزفراني لاعب الفريق الثاني لبرشلونة تقرير: سومر يخضع للكشف الطبي مع إنتر يوم الاثنين خبر في الجول - المترجي معروض على المصري.. وموقف النادي من إتمام الصفقة الشرق الأوسط: كيسي وقع على عقود انضمامه لأهلي جدة تقرير: الهلال يعرض 100 مليون يورو سنويا للتعاقد مع ديمبيلي رومانو: باريس وبنفيكا يعملان على حل مشكلة شروط الدفع لإتمام صفقة راموس رومانو: أهلي جدة قدم عرضا رسميا لضم نجم نابولي الأغلى في تاريخ النادي.. ذا أثليتك: برايتون يتوصل لاتفاق مع أياكس لضم محمد قدوس
أخر الأخبار
بعد لقاء الأهلي.. التعليق الأول من المصري على عقوبات اتحاد الكرة المغلظة 18 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر البطولة العربية - الرجاء (0)-(0) النصر.. انطلاق المباراة 19 دقيقة | كأس العرب
بلدية المحلة لـ في الجول: تعاقدنا مع الزفراني لاعب الفريق الثاني لبرشلونة 20 دقيقة | ميركاتو
مباشر درع الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) أرسنال.. بداية المباراة 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري المحترفين - خلفا لأيمن الرمادي.. أسوان يتم اتفاقه مع عبد الحميد حسن 24 دقيقة | الكرة المصرية
"حرمان الجماهير وإيقاف علي ماهر ومساعد كولر" الكشف عن عقوبات الأهلي ضد المصري 26 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل النصر - رونالدو وماني معا للمرة الأولى في مواجهة الرجاء 29 دقيقة | كأس العرب
تشكيل أرسنال - تيمبر أساسي.. وهافيرتز يقود الهجوم ضد مانشستر سيتي 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد