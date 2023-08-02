بلدية المحلة يتمم التعاقد مع ثنائي بورتو السويس

أتم نادي بلدية المحلة إجراءات التعاقد مع يوسف حسن وعبد الرحمن اللاهوني ثنائي بورتو السويس.

وعاد البلدية لأضواء الدوري الممتاز من جديد بعد غياب دام 15 عاما ظل خلالها في الدرجة الثانية بعد تصدره مجموعة بحري عقب صراع شرس.

وقال حمادة علوي مدير الكرة بنادي بلدية المحلة لـFilGoal.com : "تم التعاقد مع يوسف حسن لاعب بورتو السويس لمدة 3 مواسم بعد دفع المقابل المادي".

وأضاف "كما تم تفعيل بند شراء اللاعب عبد الرحمن اللاهوني من بورتو السويس بعد ظهوره بشكل جيد في الموسم المنصرم".

وحقق بلدية المحلة التأهل بفضل فوزه في الجولة الأخيرة على دكرنس خارج القواعد بنتيجة 4-0 ليعود للممتاز دون النظر لنتائج المنافسين.

وارتفع رصيد البلدية لـ 58 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن طنطا الوصيف والذي انتصر على المنصورة بهدفين مقابل هدف.

وأنهى البلدية الموسم كأقوى هجوم برصيد 46 هدفا وأقوى دفاع باستقبال 16 هدفا فقط.

وخلال 30 مباراة حقق الفريق 16 انتصارا وتعادل في 10 مباريات وخسر 4 مرات فقط.

وتصدر وحيد محسن ترتيب هدافي الفريق في الدرجة الثانية برصيد 11 هدفا يليه إسلام سمير برصيد 8 ثم أحمد حسن برصيد 4 أهداف.