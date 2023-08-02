بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من لوريان وديا

خسر نانت من مواطنه لوريان وديا بثلاثة أهداف لهدف اليوم الأربعاء استعدادا للموسم الجديد.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد فيها في الشوط الثاني.

وسيخوض نانت وديته الأخيرة يوم الأحد المقبل أمام كولن الألماني قبل انطلاق الموسم.

وخاض نانت حتى الآن أربع وديات فاز مرة وحيدة وخسر مرتين وتعادل مرة وحيدة.

وسجل نانت في ودياته حتى الآن ثلاثة أهداف واستقبلت شباكه سبعة أهداف.

ويبدأ نانت مشواره في الدوري الفرنسي بمواجهة تولوز يوم الأحد 13 أغسطس الجاري.

وكان نانت أنهى الموسم الماضي من الدوري الفرنسي في المركز الـ16 بجدول الترتيب بعدما حصد 36 نقطة بفارق نقطة عن أول مراكز الهبوط.