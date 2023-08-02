رومانو: الشباب السعودي مصر على التعاقد مع ويليان

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 21:42

كتب : FilGoal

ويليان - ليفربول وفولام

قدم نادي الشباب السعودي عرضا رسميا للتعاقد مع البرازيلي ويليان لاعب فولام الإنجليزي.

ويمتد تعاقد ويليان مع فولام حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فإن نادي الشباب قدم عرضا رسميا للتعاقد مع ويليان.

أخبار متعلقة:
الاتحاد يتعاقد مع لاعب وسط المنصورة الحكم عبد العزيز السيد يدير مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر كما انفرد في الجول قبل عام.. حكم من فيفا لصالح الزمالك ضد جالاتا سراي نونو سانتو: حققت هدفين كنت أطمح لهما مع الاتحاد ضد الشرطة

وأوضح رومانو أن الشباب يصر على التعاقد مع ويليان رغم تمديد تعاقده مع فولام منذ 10 أيام.

Willian - Player profile 23/24 | Transfermarkt

وبدأ ويليان مسيرته مع فريق كورينثيانز الأول في 2006، قبل أن يشد رحاله نحو أوروبا بالانتقال إلى شاختار دونيتسك الأوكراني في صيف 2007 مقابل 14 مليون يورو.

استمر اللاعب في صفوف الفريق الأوكراني حتى يناير 2013، حين انتقل إلى أنزي الروسي مقابل 35 مليون يورو في يناير 2013، وفي صيف العام ذاته، انتقل إلى تشيلسي مقابل نفس الرقم.

وبعد 7 سنوات بقميص البلوز، ذهب البرازيلي إلى آرسنال في صفقة انتقال حر، وبعد بداية مشرقة بصناعة 3 أهداف في أولى مباريات البريميرليج، انتهى الموسم بتسجيله هدفا وحيدا وصناعته لـ7 أهداف في 37 مباراة.

ولعب ويليان بقميص كورنثيانز في مسوم 221-2022 إذ شارك في 36 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع 4 آخرين.

وانضم ويليان لصفوف فولام في صيف 2022 وشارك مع الفريق في 30 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 6 آخرين.

فولام الشباب السعودي ويليان
نرشح لكم
ماريجا يضع الهلال السعودي في مأزق قبل الرحيل ثنائية فيرمينو ومشاركة محرز .. أهلي جدة يقسو على الشمال القطري بخماسية قبل مواجهة الزمالك.. النصر يتعاقد مع ماني الرياضية: ماني يتواجد في مران النصر غدا استعدادا للقاء الزمالك ليكيب: أهلي جدة ينافس الهلال على فيراتي نونو سانتو: لن أغامر بطارق حامد الآن.. وهذا موقف كانتي وفابينيو منافس جديد لـ طارق حامد.. اتحاد جدة يعلن التعاقد مع فابينيو بعد تجاوز الكشف الطبي في النصر.. ماني: أردت نهاية مختلفة مع بايرن ميونيخ
أخر الأخبار
المجد السكندري يكشف لـ في الجول: فاركو ضم لاعبين من فريقنا 16 دقيقة | ميركاتو
بلدية المحلة يتمم التعاقد مع ثنائي بورتو السويس 24 دقيقة | الكرة المصرية
النسر الأول.. المصري يضم محمد الشامي في صفقة انتقال حر 28 دقيقة | ميركاتو
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من لوريان وديا 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: الشباب السعودي مصر على التعاقد مع ويليان 36 دقيقة | السعودية
الاتحاد يتعاقد مع لاعب وسط المنصورة 58 دقيقة | الكرة المصرية
الحكم عبد العزيز السيد يدير مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
كما انفرد في الجول قبل عام.. حكم من فيفا لصالح الزمالك ضد جالاتا سراي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد