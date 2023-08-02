رومانو: الشباب السعودي مصر على التعاقد مع ويليان

قدم نادي الشباب السعودي عرضا رسميا للتعاقد مع البرازيلي ويليان لاعب فولام الإنجليزي.

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ويمتد تعاقد ويليان مع فولام حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فإن نادي الشباب قدم عرضا رسميا للتعاقد مع ويليان.

وأوضح رومانو أن الشباب يصر على التعاقد مع ويليان رغم تمديد تعاقده مع فولام منذ 10 أيام.

وبدأ ويليان مسيرته مع فريق كورينثيانز الأول في 2006، قبل أن يشد رحاله نحو أوروبا بالانتقال إلى شاختار دونيتسك الأوكراني في صيف 2007 مقابل 14 مليون يورو.

استمر اللاعب في صفوف الفريق الأوكراني حتى يناير 2013، حين انتقل إلى أنزي الروسي مقابل 35 مليون يورو في يناير 2013، وفي صيف العام ذاته، انتقل إلى تشيلسي مقابل نفس الرقم.

وبعد 7 سنوات بقميص البلوز، ذهب البرازيلي إلى آرسنال في صفقة انتقال حر، وبعد بداية مشرقة بصناعة 3 أهداف في أولى مباريات البريميرليج، انتهى الموسم بتسجيله هدفا وحيدا وصناعته لـ7 أهداف في 37 مباراة.

ولعب ويليان بقميص كورنثيانز في مسوم 221-2022 إذ شارك في 36 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع 4 آخرين.

وانضم ويليان لصفوف فولام في صيف 2022 وشارك مع الفريق في 30 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 6 آخرين.