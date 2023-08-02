الحكم عبد العزيز السيد يدير مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر

أعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء إسناد مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر إلى الحكم عبد العزيز السيد.

ويواجه الأهلي منافسه المصري غدا الخميس في ملعب برج العرب في تمام السادسة مساء في ربع النهائي.

وسيعاون عبد العزيز السيد كل من أحمد توفيق طلب وأحمد صلاح.

فيما يتولى هشام الفلال مهمة الحكم الرابع.

وسيتواجد عمرو الشناوي في تقنية الفيديو ويعاونه شريف عبد الله.

ولم يتواجد عبد العزيز السيد في أي مباراة للأهلي أو المصري خلال الموسم الماضي من الدوري المصري.

وإجمالا قاد عبد العزيز السيد خمس مباريات للأهلي فاز في أربعة منهم وتعادل في واحدة ضد البنك الأهلي.

كما قاد خمس مباريات كذلك للمصري فاز الفريق البورسعيدي مرة وحيدة وتعادل مرتين وهُزم في مثلهما.