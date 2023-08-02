كما انفرد في الجول قبل عام.. حكم من فيفا لصالح الزمالك ضد جالاتا سراي

حصل نادي الزمالك على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية النادي في الحصول على مبلغ 128 ألف دولار مستحقين من نادي جالاتا سراي التركي.

وحسبما علم FilGoal.com فيأتي الحكم كحق للزمالك في رسوم تضامنية ضمن صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر إلى جالاتا سراي بشكل كامل قبل بداية الموسم المنقضي.

وسيكون جالاتا سراي ملزما بدفع المبلغ خلال 45 يوما لحين سداد المبلغ أو يتعرض لإيقاف القيد.

FilGoal.com انفرد قبل عام بتاريخ 18 يوليو 2022 بما سيحدث. وقتها أعلن جالاتا سراي ضم مصطفى محمد بشكل كامل من الزمالك. (طالع تفاصيل الخبر كاملة)

الصفقة كلفت النادي التركي مبلغ 4 مليون دولار، لكنهم أرسلوا 3 مليون و800 ألف دولار فقط للزمالك.

وشرح FilGoal.com وقتها إن مبلغ 200 ألف دولار المخصومين من قيمة الصفقة، هم قيمة حق رعاية اللاعب، والتي توزع على كافة الأندية التي لعب لها مصطفى محمد من عمر 15 عاما إلى عمر 23 عاما.

FilGoal.com أوضح حينها إن الزمالك سيحصل على نسبة من مبلغ الـ200 ألف دولار، على أن يتم تقسيم باقي المبلغ على فرق وادي دجلة، والداخلية، وطنطا، وطلائع الجيش.

والآن، حصل الزمالك بالفعل على حكم بأحقيته في مبلغ 128 ألف دولار، على أن تقسم باقي الـ200 ألف دولار (72 ألف دولار) على باقي الأندية.

وانتقل مصطفى محمد هذا الصيف من جالاتا سراي إلى نانت الفرنسي بشكل كامل.

تأتي تلك الخطوة بعدما قضى الموسم الماضي معارا إلى النادي الفرنسي.

صاحب الـ25 عاما شارك الموسم الماضي في 51 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

ويملك مصطفى محمد 26 مباراة دولية رفقة منتخب مصر. سجل فيهم 7 أهداف.