نونو سانتو: حققت هدفين كنت أطمح لهما مع الاتحاد ضد الشرطة

أشاد نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة بما قدمه فريقه ضد الشرطة العراقي في آخر جولات دور المجموعات من كأس العرب.

وفاز الاتحاد على الشرطة بهدفين لهدف ضمن منافسات المجموعة الأولى ليتصدرها الفريق الملقب بالعميد ويضرب موعدا ناريا مع مواطنه الهلال في ربع النهائي.

وتحدث نونو سانتو في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "لعبنا بفريق أصغر سنا وغيرنا في التشكيل وهذا جزء من الإعداد للموسم المقبل بإعطاء كل اللاعبين فرصة للعب للتطور فنيا وبدنيا".

وأردف المدرب البرتغالي "استجابة الجميع كانت جيدة وهذه كانت أحد أهم أهدافنا من المباراة كجهاز فني".

وأكمل "الهدف الثاني كان الفوز بالمباراة وأعتقد أن انتصارنا كان عن جدارة واستحقاق والفريق بدأ يتحسن من الناحية البدنية وينفذ أفكارنا والآن سنتدرب بقوة لنستعد للمباراة المقبلة".

وستقام مباراة الاتحاد ضد الهلال يوم السبت المقبل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.