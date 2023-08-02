جيسوس: الهلال ليس بالقوة المطلوبة.. ننتظر إضافة لاعبين لقائمتنا

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 21:03

كتب : FilGoal

جورجي جيسوس

يرى جورجي جيسوس مدرب الهلال أن فريقه مازال بحاجة لصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الهلال خلال هذا الصيف مع الرباعي: كاليدو كوليبالي وسيرجي سافيتش وروبن نيفيز ومالكوم.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي عقب الفوز على الوداد المغربي: ""الفريق ليس بالقوة المطلوبة لأن الصفوف لم تكتمل".

أخبار متعلقة:
كأس العرب - موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في ربع النهائي.. القناة الناقلة بنزيمة يقود اتحاد جدة لمواجهة الهلال في ربع نهائي البطولة العربية خبر في الجول – 3 عروض مصرية أمام قندوسي.. وموقف اللاعب من الرحيل خبر في الجول – الكشف الطبي يفصل لاعب شبيبة القبائل عن سموحة

وشدد "نحن نشاهد منافسينا النصر والاتحاد والأهلي عززوا صفوفهم بطريقة نتجه لها وننتظر إضافة لاعبين لقائمتنا".

وواصل المدرب البرتغالي "منذ قدومي للهلال وهو معتاد على البطولات وهذا سيكون هدفي. المباراة القادمة قد تشهد مشاركة مالكوم".

والتقى الهلال بمنافسه الوداد في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في ثالث جولات البطولة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

افتتح سيرجي ميلينكو سافيتش الوافد الجديد على الهلال أهداف الفريق السعودي في الدقيقة 41.

وأدرك سيف الدين بوهرة التعادل للوداد في الدقيقة 64.

لكن ما هي إلا دقيقتين فقط إلا ونجح الوافد الجديد على الهلال كذلك روبن نيفيز في إعادة التقدم للهلال وتأمين الانتصار.

وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت فاز السد على منافسه أهلي طرابلس بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد باولو في الدقيقة 89.

وضرب الهلال موعدا ناريا مع مواطنه اتحاد جدة في ربع نهائي كأس العرب المقامة حاليا في السعودية.

وتصدر الاتحاد المجموعة الأولى بتسع نقاط ليكون هو الفريق الوحيد في البطولة بأكملها الذي فاز بكل مبارياته في دور المجموعات.

أما الهلال فحل ثانيا في المجموعة الثانية بعدما حصد أربع نقاط.

وستقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

جيسوس الهلال اتحاد جدة
نرشح لكم
مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب.. القنوات الناقلة مؤتمر أوسوريو: فخور بأداء اللاعبين.. حجمنا النصر وتبديلاتي لم تكن دفاعية مؤتمر مدرب النصر: أبارك للزمالك على الأداء.. لم نكن جيدين أمامهم شيكابالا: رونالدو احتاج لقطة واحدة لم نركز فيها.. لعبنا بتاريخنا وسنبني للمستقبل رونالدو: الزمالك فريق منظم وصعب.. وأرضية الملعب لم تساعدنا رأسية رونالدو تسقط حلم الفارس.. النصر يقصي الزمالك من كاس العرب البطولة العربية - الرجاء يحسم الصدارة برائعة الوردي.. وموسيماني يتأهل بالمركز الثاني انتهت مجموعة الزمالك – الشباب (1) – (0) الاتحاد المنستيري.. انتصار رفاق بانيجا
أخر الأخبار
الترجي يتعاقد مع البرازيلي ساسي 21 دقيقة | الوطن العربي
زينشينكو عن أصعب لاعب واجهه: مع احترامي للكل.. صلاح لا يمكن إيقافه 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدافع فاركو: الموسم المقبل من الدوري سيكون أصعب 45 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة السادسة.. تشيلسي يتعاقد مع ديساسي 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
المصري: الأخطاء التحكيمية فاقت كل الحدود.. هل نأتي باثنين شهود لتقنية الفيديو؟ ساعة | الكرة المصرية
ميرور: لوبيتيجي يدرس الرحيل عن ولفرهامبتون ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: تمت.. فرانك كيسي إلى أهلي جدة ساعة | الدوري الإسباني
مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب.. القنوات الناقلة 2 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد 4 مرتضى: الزمالك تراجع عن عدم إكمال مباراة الشباب.. وسنفعل مع رونالدو مثل بانيجا