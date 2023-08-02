جيسوس: الهلال ليس بالقوة المطلوبة.. ننتظر إضافة لاعبين لقائمتنا

يرى جورجي جيسوس مدرب الهلال أن فريقه مازال بحاجة لصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الهلال خلال هذا الصيف مع الرباعي: كاليدو كوليبالي وسيرجي سافيتش وروبن نيفيز ومالكوم.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي عقب الفوز على الوداد المغربي: ""الفريق ليس بالقوة المطلوبة لأن الصفوف لم تكتمل".

وشدد "نحن نشاهد منافسينا النصر والاتحاد والأهلي عززوا صفوفهم بطريقة نتجه لها وننتظر إضافة لاعبين لقائمتنا".

وواصل المدرب البرتغالي "منذ قدومي للهلال وهو معتاد على البطولات وهذا سيكون هدفي. المباراة القادمة قد تشهد مشاركة مالكوم".

والتقى الهلال بمنافسه الوداد في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في ثالث جولات البطولة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

افتتح سيرجي ميلينكو سافيتش الوافد الجديد على الهلال أهداف الفريق السعودي في الدقيقة 41.

وأدرك سيف الدين بوهرة التعادل للوداد في الدقيقة 64.

لكن ما هي إلا دقيقتين فقط إلا ونجح الوافد الجديد على الهلال كذلك روبن نيفيز في إعادة التقدم للهلال وتأمين الانتصار.

وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت فاز السد على منافسه أهلي طرابلس بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد باولو في الدقيقة 89.

وضرب الهلال موعدا ناريا مع مواطنه اتحاد جدة في ربع نهائي كأس العرب المقامة حاليا في السعودية.

وتصدر الاتحاد المجموعة الأولى بتسع نقاط ليكون هو الفريق الوحيد في البطولة بأكملها الذي فاز بكل مبارياته في دور المجموعات.

أما الهلال فحل ثانيا في المجموعة الثانية بعدما حصد أربع نقاط.

وستقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.