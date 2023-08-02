كأس العرب - موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في ربع النهائي.. القناة الناقلة
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 20:29
كتب : FilGoal
ضرب اتحاد جدة موعدا ناريا مع مواطنه الهلال في ربع نهائي كأس العرب المقامة حاليا في السعودية.
وتصدر الاتحاد المجموعة الأولى بتسع نقاط ليكون هو الفريق الوحيد في البطولة بأكملها الذي فاز بكل مبارياته في دور المجموعات.
أما الهلال فحل ثانيا في المجموعة الثانية بعدما حصد أربع نقاط.
وفي الموسم الماضي التقى الفريقان ثلاث مرات بواقع مرتين في الدوري السعودي وفاز الهلال ذهابا بهدف دون رد وتعادلا إيابا بهدفين لكل منهما.
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هدف الهلال الثاني بصوت نور الدين علي🎙⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 2, 2023
#الوداد_الهلال
#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/8A9pQxTX4E
أما في كأس خادم الحرمين ففاز الهلال بهدف دون رد.
وستقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
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بامسعود يسجل أول أهداف الاتحاد⚽️#الشرطة_العراقي_الاتحاد#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/fY1B3UI454— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 2, 2023
وستنقل المباراة عبر قناة "إس إس سي 1" وعبر تطبيق "شاهد" كذلك.
وقبل تلك المباراة سيواجه السد القطري منافسه الشرطة العراقي في الدور ذاته وستنطلق المواجهة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.