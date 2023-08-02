بنزيمة يقود اتحاد جدة لمواجهة الهلال في ربع نهائي البطولة العربية

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 20:07

كتب : FilGoal

بنزيمة

قاد كريم بنزيمة نادي اتحاد جدة إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".

وفاز اتحاد جدة على الشرطة العراقي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وسجل أحمد بامسعود وكريم بنزيمة هدفي الاتحاد، فيما أحرز عبدول موموني هدف الشرطة الوحيد.

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كريم بنزيمة سجل هدف الثالث مع الاتحاد في المباراة الثالثة ليتصدر ترتيب هدافي البطولة حتى الآن برصيد 3 أهداف.

في المقابل حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة الصفاقسي والترجي ضمن المجموعة ذاتها.

بهذه النتائج تصدر الاتحاد ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط يليه الشرطة العراقي برصيد 4 نقاط ثم الترجي برصيد نقطتين والصفاقسي بنقطة وحيدة.

وسيلعب الاتحاد أمام الهلال في ربع نهائي البطولة العربية، فيما سيواجه الشرطة العراقي نظيره السد القطري.

وصف المباراة

بدأ الاتحاد المباراة بضغط هجومي على مرمى الشرطة العراقي بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

ونجح الاتحاد في تسجيل الهدف الأول عن طريق أحمد بامسعود بعد أن استغل كرة مرتدة من الدفاع وسدد كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء على يسار أحمد باسل حارس الشرطة في الدقيقة 36.

وضاعت فرصة خطيرة من الاتحاد بعد انفراد هارون كامارا عقب تمريرة مروان الصحفي لكن كامارا سدد كرة ضعيفة تصدى لها الحارس أحمد باسل.

واستغل عبد المجيد بوبكر خطأ مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد وسجل هدف التعادل لنادي الشرطة العراقي.

وفي الدقيقة 84 سجل كريم بنزيمة هدف الاتحاد الثاني من ركلة جزاء وضعها على يسار الحارس الذي اتجه للزاوية اليمنى.

الاتحاد حقق الفوز الثالث على التوالي ليحصد العلامة الكاملة من دور المجموعات تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو.

كريم بنزيمة اتحاد جدة
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