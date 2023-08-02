خبر في الجول – 3 عروض مصرية أمام قندوسي.. وموقف اللاعب من الرحيل

ترغب ثلاثة أندية مصرية في التعاقد مع أحمد قندوسي لاعب خط وسط الأهلي على سبيل الإعارة.

وكشف مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الأربعاء "هناك اتصالات من جانب زد وفاركو وفيوتشر لضم قندوسي".

واستدرك المصدر "لكن اللاعب يأمل في البقاء متمنيا الحصول على فرصة في الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب المشاركة في دوري السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية".

في السياق ذاته علم FilGoal.com أن ما يعطل انتقال قندوسي لأي من الفرق المذكورة هو ارتفاع راتبه الشخصي وبالتالي صعوبة انضمامه لأي منهم.

كما علم FilGoal.com أن اللاعب الجزائري عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للاستفسار عن وضعه مع الفريق في الفترة المقبلة لكن لم يتم حسم موقفه بشكل نهائي بسبب عدم ضم لاعب أجنبي فيما يظل خيار إعارته هو الأقرب حتى الآن.

قندوسي صاحب الـ24 عاما انضم إلى الأهلي قادما من وفاق سطيف الجزائري في شهر يناير الماضي.

وخاض قندوسي مع الأهلي 20 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع ثلاثة.

وتوج قندوسي مع الأهلي بلقب واحد لكل من الدوري وكأس مصر وكأس السوبر ودوري أبطال إفريقيا.