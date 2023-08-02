خبر في الجول – الكشف الطبي يفصل لاعب شبيبة القبائل عن سموحة

أصبح سموحة قريبا جدا من ضم يوبا أوقاصي لاعب وسط فريق شبيبة القبائل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن يوبا أوقاصي وصل إلى مصر بالفعل من أجل إتمام الكشف الطبي، قبل التوقيع لنادي سموحة بشكل رسمي.

وحصل FilGoal.com على صورة للاعب أثناء التواجد في مطار القاهرة رفقة عبد الرحيم دغموم لاعب المصري المصاب بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

أوقاصي قضى مسيرته كلها رفقة شبيبة القبائل بعدما تخرج من ناشئين الفريق.

صاحب الـ27 عاما شارك في 29 مباراة خلال الموسم الماضي.

سموحة أعلن في وقت سابق تعاقده مع عبد اللطيف بن قسو الجناح المغربي من شباب خنيفرة أحد أندية الدرجة الثانية في المغرب.

كان FilGoal.com قد علم في وقت سابق بأن سموحة أتم اتفاقه مع الأهلي بالفعل لاستعارة مصطفى البدري لمدة موسمين.

من جهة أخرى، كشف FilGoal.com أيضا عن تقدم سموحة بطلب رسمي إلى أسوان لضم أحمد خالد جناح الفريق.