مدافع الوداد: الحكم أفسد مباراتنا أمام الهلال

يرى أمين فرحان مدافع الوداد المغربي أن حكم مباراة فريقه أمام الهلال السعودي كان دون المستوى.

وودع الوداد منافسات البطولة العربية للأندية عقب الخسارة من الهلال بهدفين مقابل هدف ضمن ختام دور المجموعات.

وقال فرحان عبر قنوات "SSC SPORTS": "الحكم كان دون المستوى، وتسببت قراراته في انفعال اللاعبين من الفريقين وهو ما أدى للعديد من المشادات التي شهدها اللقاء".

وشدد "مواجهة الهلال لم تكن سهلة كونها أمام فريق يملك نخبة من النجوم. نعد جمهورنا بأن نظهر بمستوى أفضل في المسابقات القادمة".

والتقى الهلال بمنافسه الوداد في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في ثالث جولات البطولة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

افتتح سيرجي ميلينكو سافيتش الوافد الجديد على الهلال أهداف الفريق السعودي في الدقيقة 41.

وأدرك سيف الدين بوهرة التعادل للوداد في الدقيقة 64.

لكن ما هي إلا دقيقتين فقط إلا ونجح الوافد الجديد على الهلال كذلك روبن نيفيز في إعادة التقدم للهلال وتأمين الانتصار.

وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت فاز السد على منافسه أهلي طرابلس بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد باولو في الدقيقة 89.

بتلك النتائج تصدر السد المجموعة بسبع نقاط يليه الهلال بأربع نقاط ليتأهلا سويا إلى ربع النهائي.

فيما احتل الوداد المركز الثالث بنقطتين بفارق الأهداف المسجلة عن أهلي طرابلس صاحب المركز الرابع.