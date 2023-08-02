خبر في الجول – رغم مفاوضات زد وسيراميكا.. البنك الأهلي يطلب بلحاج وحمدي زكي

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 18:58

كتب : حامد وجدي

أحمد بلحاج - أسوان

تقدم نادي البنك الأهلي بطلب رسمي لضم محمد حمدي زكي وأحمد بلحاج ثنائي أسوان.

حسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي أرسل طلبا رسميا إلى أسوان، لتحديد سعر بيع أحمد بلحاج، ومحمد حمدي زكي لاعبا الفريق.

من جهة أخرى، فإن أحمد بلحاج في مفاوضات مع فريقي زد، وسيراميكا كليوباترا بالفعل.

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محمد حمدي زكي كان ثالث هدافي الدوري في الموسم المنقضي برصيد 12 هدفا.

صاحب الـ31 عاما كان قد انضم إلى أسوان بداية الموسم، قادما من فريق المقاولون العرب.

أما أحمد بلحاج، فقضى النصف الأول من الموسم رفقة أسوان، قبل أن يخرج معارا إلى الزمالك حتى نهاية الموسم.

المغربي صاحب الـ25 عاما خاض 28 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 4 أهداف، وصنع 10 آخرين.

البنك الأهلي ضم محمد عبد اللطيف "جريندو" في صفقة انتقال حر هذا الصيف، بخلاف الدخول في مفاوضات عدد كبير من اللاعبين.

الدوري المصري محمد حمدي زكي أحمد بلحاج أسوان البنك الأهلي
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