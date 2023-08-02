مران الزمالك – التدرب على مرمى صغير.. ورسالة من الجمهور استعدادا للقاء النصر

خاض لاعبو الزمالك مرانا بالكرة أمام مرمى صغير وذلك استعدادا للقاء النصر السعودي.

جاء ذلك رغبة من المدير الفني للفريق خوان كارلوس أوسوريو كي تزداد دقة اتقان التعامل مع الفرص بصورة جيدة.

وألقى المدرب الكولومبي محاضرة فنية على اللاعبين تحدث خلالها عما يريد تطبيقه في المران.

وحرصت جماهير الزمالك على حضور المران ورفعت لافتة كُتب عليها "لا شيء مستحيل" وذلك قبل المواجهة الحاسمة ضد النصر.

ويواجه الزمالك منافسه النصر غدا الخميس في ثالث جولات كأس العرب ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويحتاج الزمالك للفوز ليتأهل إلى ربع النهائي أو التعادل مع تعثر الشباب ضد الاتحاد المنستيري.

ويتصدر النصر المجموعة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن الشباب.

فيما يأتي الزمالك ثالثا بثلاث نقاط وأخيرا الاتحاد المنستيري بدون أي نقطة.