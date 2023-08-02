خبر في الجول – سموحة يتخذ خطوة رسمية لضم نجم أسوان
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 18:38
كتب : حامد وجدي
أرسل نادي سموحة طلبا إلى نادي أسوان من أجل ضم أحمد خالد جناح فريق الشمال المصري.
أحمد خالد
النادي : أسـوان
وحصل FilGoal.com على نسخة من خطاب رسمي، أرسله نادي سموحة إلى أسوان، يطلبون فيه تحديد سعر أحمد خالد للحصول على خدماته.
أحمد خالد كان أحد نجوم أسوان خلال الموسم المنقضي، وأحد ركائز الفريق الأساسية.
صاحب الـ24 عاما انضم لزهرة الجنوب بداية الموسم، قادما من أبو قير للأسمدة.
وشارك خالد في 33 مباراة خلال الموسم الماضي. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع ستة آخرين.
كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل سموحة لاتفاق مع الأهلي لاستعارة مصطفى البدري جناح الفريق لمدة موسمين.أهلي
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