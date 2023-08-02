روبن نيفيز: لم ننتقل إلى السعودية لنعتزل.. سيكون من أقوى الدوريات في العالم بشرط

شدد روبن نيفيز لاعب الهلال أنه لم ينتقل إلى الهلال والدوري السعودي كي يحظى بختام جيد لمسيرته بل للعب كرة القدم في دوري قوي.

روبن نيفيز النادي : الهلال الهلال

جاء حديث اللاعب البرتغالي عقب تسجيله لهدف قاد به الهلال اليوم الأربعاء للفوز على الوداد بهدفين لهدف في ثالث جولات كأس العرب والتأهل لربع النهائي.

وتحدث نيفيز لقناة "إس إس سي" عقب المباراة قائلا: "هذه هي كرة القدم لم ننتقل إلى السعودية لنعتزل لقد أتينا إلى بطولة تنافسية هذه البطولة تظهر ذلك وتظهر إنه ليس من السهل اللعب هنا".

🎙روبن نيفيز لاعب #الهلال رداً على حديث يورغن كلوب حول سوق الانتقالات السعودية - لم نأتي هنا للتقاعد أتينا لدوري قوي وواعد ⁧#الوداد_الهلال#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/lBbn1Id0Ue — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 2, 2023

وأكمل لاعب ولفرهامبتون السابق "كما قلت لم أنتقل إلى هنا لأعتزل بل للعب كرة القدم لحسن الحظ الدوري يستثمر جيدا وسنحظى بمسابقة عظيمة خلال الموسم المقبل وبسبب انتقال العديد من اللاعبين إلى هنا لن يوجد فريق مرشح للفوز بل سيكون الأمر في غاية الصعوبة".

وأتم نيفيز تصريحاته "خلال عامين سيكون من أقوى الدوريات في العالم إن استمر الاستثمار بتلك الطريقة".