إلى ربع النهائي بسبب تألق الصفقات.. الهلال يقصي الوداد بعد قمة مثيرة في كأس العرب

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 18:06

كتب : رامي جمال

روبن نيفيز - الهلال ضد الوداد

أقصى الهلال منافسه الوداد من كأس العرب بعدما تغلب عليه اليوم الأربعاء بهدفين لهدف.

والتقى الهلال بمنافسه الوداد في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في ثالث جولات البطولة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

افتتح سيرجي ميلينكو سافيتش الوافد الجديد على الهلال أهداف الفريق السعودي في الدقيقة 41.

وأدرك سيف الدين بوهرة التعادل للوداد في الدقيقة 64.

لكن ما هي إلا دقيقتين فقط إلا ونجح الوافد الجديد على الهلال كذلك روبن نيفيز في إعادة التقدم للهلال وتأمين الانتصار.

وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت فاز السد على منافسه أهلي طرابلس بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد باولو في الدقيقة 89.

بتلك النتائج تصدر السد المجموعة بسبع نقاط يليه الهلال بأربع نقاط ليتأهلا سويا إلى ربع النهائي.

فيما احتل الوداد المركز الثالث بنقطتين بفارق الأهداف المسجلة عن أهلي طرابلس صاحب المركز الرابع.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم من قبل الهلال وكاد كاليدو كوليبالي يسجل هدفا برأسية من ركلة ركنية أرسلها روبن نيفيز لكنها مرت إلى خارج الملعب.

ورد الوداد بتسديدة من زهير المترجي لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الهلال.

وسدد علي البليهي الكرة برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى بقليل.

وتسلم ميشيل ديلجادو الكرة وسدد كرة قوية أبعدها يوسف المطيع حارس الوداد إلى ركلة ركنية.

وكاد سيرجي سافيتش يسجل هدفا براسية ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الوداد.

وفي الدقيقة 42 سجل سافيتش الهدف الأول للهلال بتسديدة قوية.

وأدرك الوداد التعادل عن أمين أبو الفتح في الدقيقة 57 لكن تم إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد.

لكن سجل سيف الدين بوهرة هدفا للوداد في الدقيقة 65 أدرك به التعادل للفريق المغربي.

وبعد مرور دقيقتين فقط عاد الهلال للتقدم بتسديدة زاحفة من روبن نيفيز.

وكاد نيفيز يسجل هدفا جديدا لكن يوسف المطيع تصدى له.

وفي الثواني الأخيرة كاد سعود عبد الحميد يسجل هدفا ثالثا للهلال إثر خطأ قاتل من يوسف المطيع حارس الوداد لكن الكرة ذهبت أعلى المرمى.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز الهلال بهدفين لهدف.

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