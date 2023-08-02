انتهت في البطولة العربية - الاتحاد (2) - (1) الشرطة.. الترجي (0)-(0) الصفاقسي

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 18:06

كتب : FilGoal

أحمد بامسعود - اتحاد جدة

يلعب اتحاد جدة ضد الشرطة العراقي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

كما يواجه الترجي نظيره الصفاقسي ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الاتحاد والشرطة، والترجي أمام الصفاقسي.

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اتحاد جدة × الشرطة العراقي

نهاية المباراة

ق84 كريم بنزيما يسجل الهدف الثاني لنادي الاتحاد من ركلة جزاء

ق80 عبدول موموني يسجب هدف التعادل لنادي الشرطة بعد خطأ فادح من جروهي حارس الاتحاد

ق70 تمريرة من كورنادو تصل إلى حمد الله على حدود منطقة الجزاء واللاعب المغربي يسدد كرة تعلو العارضة

ق67 دخول الثلاثي كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله وإيجور كورنادو بدلا من هارون كمارا ومروان الصحفي ومهند الشنقيطي

ق62 عرضية من أحمد فرحان لاعب الشرطة وتسديدة من أسو رستم تصطدم في الدفاع وتصل إلى الحارس غروهي.

ق47 أحمد بامسعود ينفذ مخالفة لصالح نادي الاتحاد بتسديدة في الحائط البشري

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق36 أحمد بامسعود يسجل الهدف الأول لنادي الاتحاد من تسديدة قوية

ق30 انحصار اللعب بين الفريقين في وسط الملعب دون خطور على المرمين

ق12 انطلاقة خطيرة من هارون كمارا لاعب الاتحاد من الجهة اليسرى تتحول إلى ركلة ركنية.

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الصفاقسي × الترجي

نهاية المباراة

ق75 تسديدة خارج المرمى بالقدم اليمني لللاعب أسامة بوقرة لاعب فريق الترجي التونسي

ق62 تسديدة خارج المرمى بالقدم اليمني للاعب صابر بوجرين لاعب فريق الترجي التونسي

ق50 كرة رأسية رائعة من اللاعب محمد أمين التويجعي تصطدم بالعارضة وسوء الحظ لفريق الترجي التونسي

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق30 محاولات مكثفة من الترجي عن طريق الثنائي أسامة بوقرة وغيث الوهابي

ق10 سيطرة متبادلة على مجريات اللعب في الدقائق الأولى بين الفريقين

اتحاد جدة
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