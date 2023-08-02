مؤتمر فوفانا: لا نركز على لاعب محدد في الزمالك الذي يقاتل حتى اللحظات الأخيرة

شدد سيكو فوفانا لاعب النصر السعودي على أن فريقه لن يهتم بلاعب واحد فقط في الزمالك ويترك باقي الفريق في القمة المنتظرة بين الفريقين يوم الخميس.

ويلتقي الزمالك مع النصر يوم الخميس في الجولة الختامية من دور مجموعات البطولة العربية.

وقال سيكو فوفانا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن لا نركز على لاعب محدد في الزمالك، فكرة القدم لعبة جماعية".

وأضاف "لقد شاهدنا الزمالك وهو فريق قوي في الاحتكاك ويقاتل حتى اللحظة الأخيرة، لكننا نركز على أنفسنا لتقديم أفضل مستوى".

وتابع الإيفواري "مباراة الزمالك مهمة للغاية بالنسبة لنا، لدينا الكثير لنقدمه في اللقاء".

وأتم "نعرف أنها لن تكون مباراة سهلة لأن كل فريق سيلعب على التأهل، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الانتصار".

ترتيب المجموعة الحالي كالآتي:

النصر السعودي – 4 نقاط

الشباب السعودي – 4 نقاط

الزمالك – 3 نقاط

الاتحاد المنستيري – صفر نقاط

فكيف يتأهل الزمالك إلى دور الثمانية من كأس العرب؟ هذا ما يستعرضه معكم FilGoal.com.

النصر فاز على اتحاد المنستيري التونسي برباعية مقابل هدف ليقتنص صدارة المجموعة الثالثة في البطولة بفارق الأهداف عن مواطنه الشباب وبنفس الرصيد وهو 4 نقاط.

والآن يحتاج الزمالك للفوز على النصر السعودي في الجولة الأخيرة التي تقام مبارياتها يوم الخميس لضمان التأهل.

فوز الزمالك يوصله إلى النقطة 6 ويتأهل دون النظر إلى نتيجة مباراة الشباب ضد المنستيري.

تعادل الزمالك مع النصر

أما في حالة تعادل الزمالك مع النصر سيصل إلى النقطة 4 بالتساوي رصيد الشباب الحالي.

وقتها سيحتاج الزمالك إلى خسارة الشباب من الاتحاد المنستيري ليتوقف رصيده عند النقطة 4 بالتساوي مع الأبيض.

وفي هذه الحالة يتم الذهاب مباشرة إلى فارق الأهداف بشكل عام في المجموعة عند تساوي فريقين في نفس عدد النقاط لحسم المتأهل منهما.

فارق الأهداف في الوقت الحالي يصب في مصلحة الزمالك الذي له +3، مقابل +1 لفريق الشباب السعودي.

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