بوفون يتخلى عن قفازه

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 16:44

كتب : FilGoal

جانلويجي بوفون - بارما

أعلن جيانلويجي بوفون الحارس الأسطوري لمنتخب إيطاليا وبارما الحالي اعتزاله كرة القدم، لتخسر اللعبة أحد أفضل حراس المرمى في التاريخ.

جيانلويجى بوفون

النادي : معتزل

وكان سيلفانو مارتينا وكيل بوفون قد قال لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "نعم بوفون قرر اعتزال لعب كرة القدم".

وأتم سيلفانو مارتينا تصريحاته المقتضبة قائلا: "سيقوم بوفون بإصدار بيان بشأن هذا الأمر بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير".

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لكن بوفون أعلن اعتزاله بشكل رسمي مساء الأربعاء.

صاحب الـ 46 عاما مرتبط بعقد مع بارما حتى نهاية الموسم المقبل ولكنه قرر فسخ العقد والاعتزال.

مسيرة بوفون مع كرة القدم بدأت مع بارما عام 1994 واستمر مع الفريق لمدة 7 سنوات.

كان بوفون أحد أفراد الجيل الذهبي لبارما والذي توج بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي وكأس الاتحاد الأوروبي أو الدوري الأوربي بمسماه القديم.

في 2001 انتقل بوفون ليوفنتوس وهي فترته الأطول والتي استمرت حتى 2018.

وتوج بوفون برفقة يوفنتوس بالدوري الإيطالي 10 مرات وكأس إيطاليا 5 مرات وكأس السوبر الإيطالي 6 مرات.

وكان بوفون أحد رموز الانتماء في كرة القدم عندما استمر مع يوفنتوس بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية بسبب قضايا الفساد في فترة كان بها الحارس الأفضل في العالم وأسهم في صعوده بعد موسم واحد فقط للدرجة الأولى.

اللقب الوحيد الذي استعصى على بوفون مع يوفنتوس كان دوري أبطال أوروبا والذي خسر المباراة النهائية فيه 3 مرات.

بعد الرحيل عن يوفنتوس انتقل بوفون لباريس سان جيرمان لمدة موسم واحد فقط توج خلاله بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا قبل أن يعود للسيدة العجوز من جديد.

وفي 2021 عاد بوفون لبارما وهو الفريق الذي شهد بدايته وكان صاحب الفضل في خروجه للعالمية من البداية ليظل معه موسمين في دوري الدرجة الثانية قبل أن يقرر الاعتزال.

ومع المنتخب الإيطالي كان بوفون أحد الركائز الأساسية للتتويج بكأس العالم 2006 والوصول لنهائي يورو 2012 الذي خسره ضد إسبانيا.

على مستوى الجوائز الفردية حقق بوفون جائزة أفضل حارس في العالم 5 مرات في أعوام 2003، 2004 2006، 2007، 2017.

خلال مسيرته مع الأندية حافظ بوفون على نظاففة شباكه في 429 مباراة من 825 لعبهم.

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