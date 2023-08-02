خبر في الجول - الاتحاد السكندري يضم إسلام زيادة لاعب المقاصة

أتم الاتحاد السكندري تعاقده مع إسلام زيادة لاعب مصر للمقاصة.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد قد أتم الصفقة في حضور محمد مصيلحي رئيس النادي وتامر النحاس وكيل اللاعب وتم تحويل قيمة الصفقة لنادي مصر للمقاصة.

ووقع زيادة مع الاتحاد السكندري لمدة ثلاثة مواسم مقبلين.

صاحب الـ 21 عاما كان قد قضى فترة إعارة مع إنبي قبل أن يعود للمقاصة من جديد.

وانضم زيادة إلى مصر للمقاصة في 2021 وشارك مع الفريق في الدوري الممتاز قبل هبوطه للدرجة الثانية.

وكان FilGoal.com قد علم أن الاتحاد قد أتم اتفاقه مع سيف تقا لاعب سيراميكا كليوباترا لضمه في صفقة انتقال حر.

وأنهى الاتحاد الموسم الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.