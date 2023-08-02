مؤتمر مدرب النصر - إشادة بقوة الزمالك وقدرات شيكابالا

أسهب لويس كاسترو مدرب النصر السعودي في الإشادة بقوة منافسه الزمالك وقدرات قائده محمود عبد الرازق "ِشيكابالا"، وذلك قبل لقاء الفريقين.

ويلتقي الزمالك مع النصر يوم الخميس في الجولة الختامية من دور مجموعات البطولة العربية.

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي: "مباراة النصر ضد الزمالك مهمة للغاية للفريقين وستحسم هوية المتأهل للدور المقبل بنسبة كبيرة".

وأضاف "الزمالك فريق يتميز بالأداء الجماعي، ويقدم دائما أفضل ما لديه ويقلل المساحات أمام المنافس، لاعبوه يقاتلون على الكرة ولا يخشون الاحتكاكات".

وتابع "الزمالك يملك نجما مميزا وهو شيكابالا صاحب الخبرة والإمكانات العالية للغاية".

وواصل الإشادة بقائد الزمالك قائلا "شيكابالا لديه القدرة على خلق التوازن، كما يهدد مرمى الخصم في كل هجمة، ولكن في النهاية لا أركز على لاعب بعينه".

وتحدث كاسترو عن انضمام لاعبه الجديد ساديو ماني "وصول لاعب مثل ماني يجذب الانتباه، ولكننا فريق جماعي بالنهاية، ولا يوجد أي فريق في العالم يعتمد على لاعب واحد فقط".

وأكمل "وجود ماني سيعزز فرصنا من أجل الانتصارات، ولكن كرة القدم ليست كذلك، وكل فريق يحتاج لأكثر من لاعب من أجل بناء جيلا قويا".

وأتم "نحن جاهزون للانتصار فقط وليس اللعب على التعادل الذي يؤهل الفريق أيضا رغم أن فريق الشباب السعودي في وضعية إلى حد ما أفضل في ترتيب المجموعة".

ترتيب المجموعة الحالي كالآتي:

النصر السعودي – 4 نقاط

الشباب السعودي – 4 نقاط

الزمالك – 3 نقاط

الاتحاد المنستيري – صفر نقاط

فكيف يتأهل الزمالك إلى دور الثمانية من كأس العرب؟ هذا ما يستعرضه معكم FilGoal.com.

النصر فاز على اتحاد المنستيري التونسي برباعية مقابل هدف ليقتنص صدارة المجموعة الثالثة في البطولة بفارق الأهداف عن مواطنه الشباب وبنفس الرصيد وهو 4 نقاط.

والآن يحتاج الزمالك للفوز على النصر السعودي في الجولة الأخيرة التي تقام مبارياتها يوم الخميس لضمان التأهل.

فوز الزمالك يوصله إلى النقطة 6 ويتأهل دون النظر إلى نتيجة مباراة الشباب ضد المنستيري.

تعادل الزمالك مع النصر

أما في حالة تعادل الزمالك مع النصر سيصل إلى النقطة 4 بالتساوي رصيد الشباب الحالي.

وقتها سيحتاج الزمالك إلى خسارة الشباب من الاتحاد المنستيري ليتوقف رصيده عند النقطة 4 بالتساوي مع الأبيض.

وفي هذه الحالة يتم الذهاب مباشرة إلى فارق الأهداف بشكل عام في المجموعة عند تساوي فريقين في نفس عدد النقاط لحسم المتأهل منهما.

فارق الأهداف في الوقت الحالي يصب في مصلحة الزمالك الذي له +3، مقابل +1 لفريق الشباب السعودي.

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