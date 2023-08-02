خبر في الجول – الاتحاد السكندري يضم سيف تقا في صفقة انتقال حر

أتم الاتحاد السكندري تعاقده مع التونسي سيف تقا لاعب سيراميكا كليوباترا السابق.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري قد أتم اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا لضم اللاعب في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع سيراميكا كليوباترا.

المدافع التونسي كان قد انضم لسيراميكا كليوباترا في بداية الموسم قبل الماضي قادما من الهلال الرياضي الشابي.

وشارك تقا خلال موسمين مع سيراميكا كليوباترا في 60 مباراة وخلالهم سجل 6 أهداف وتوج مع الفريق بلقب كأس الرابطة المصرية.

وكان الاتحاد قد أنهى الدوري في المركز الثامن في جدول الترتيب.