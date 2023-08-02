خبر في الجول – الاتحاد السكندري يضم سيف تقا في صفقة انتقال حر
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 16:04
كتب : عمرو نبيل
أتم الاتحاد السكندري تعاقده مع التونسي سيف تقا لاعب سيراميكا كليوباترا السابق.
سيف تقا
النادي : سيراميكا كليوباترا
وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري قد أتم اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا لضم اللاعب في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع سيراميكا كليوباترا.
المدافع التونسي كان قد انضم لسيراميكا كليوباترا في بداية الموسم قبل الماضي قادما من الهلال الرياضي الشابي.
وشارك تقا خلال موسمين مع سيراميكا كليوباترا في 60 مباراة وخلالهم سجل 6 أهداف وتوج مع الفريق بلقب كأس الرابطة المصرية.
وكان الاتحاد قد أنهى الدوري في المركز الثامن في جدول الترتيب.
نرشح لكم
محمد محمود: الزمالك تواصل مع صديق لي.. لكن من الصعب الانتقال له محمد محمود: هذا سبب حزني بعد رحيلي من الأهلي الأهلي يعلن رحيل أبو عبلة عن الجهاز الطبي مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك النسر الأول.. المصري يضم محمد الشامي في صفقة انتقال حر كما انفرد في الجول قبل عام.. حكم من فيفا لصالح الزمالك ضد جالاتا سراي خبر في الجول – 3 عروض مصرية أمام قندوسي.. وموقف اللاعب من الرحيل خبر في الجول – الكشف الطبي يفصل لاعب شبيبة القبائل عن سموحة