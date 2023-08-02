خبر في الجول – المصري يضم ميدو جابر في صفقة تبادلية

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 15:17

كتب : عمرو نبيل

ميدو جابر من احتنفال سيراميكا كليوباترا بالتتويج بكأس الرابطة

أتم المصري اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع إسلام جابر لاهب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إسلام المزين

النادي : المصري

ميدو جابر

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
المصري

وعلم FilGoal.com أن المصري قد توصل لاتفاق مع سيراميكا كليوباترا لضم إسلام جابر بطلب من علي ماهر مدرب الفريق الجديد مقابل انتقال إسلام المزين مدافع المصري لسيراميكا بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وانتقل جابر لسيراميكا كليوباترا في بداية الموسم الماضي قادما من طلائع الجيش.

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وشارك جابر مع سيراميكا كليوباترا في 31 مباراة وخلالهم سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين وأسهم في تتويج الفريق بكأس الرابطة المصرية.

وشارك المزين مع المصري في الموسم الماضي بـ 5 مباريات فقط.

لاعب المنتخب الأولمبي صاحب الـ 22 عاما كان قد انضم للمصري في الموسم قبل الماضي قادما من الحمام.

وسيصبح ميدو جابر هو صفقة المصري الثانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد إتمام التعاقد مع محمد الشامي.

ميدو جابر إسلام المزين المصري سيراميكا كليوباترا
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