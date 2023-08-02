كأس العالم للسيدات - البرازيل تغادر البطولة أمام جامايكا في ظهور مارتا الأخير بالمونديال

ودع منتخب البرازيل كأس العالم للسيدات من دور المجموعات بعد التعادل مع جامايكا.

وأنهى منتخب البرازيل المجموعة في المركز الثالث بعد التعادل، ليتوقف رصيده عند النقطة 4 من انتصار وتعادل.

بينما تأهل منتخب فرنسا صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، ومعه جامايكا صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ولأول مرة يغادر منتخب البرازيل للسيدات كأس العالم منذ نسخة البطولة في عام 1995.

وأخيرا يأتي منتخب بنما في المركز الأخير دون نقاط.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات في نيوزيلندا وأستراليا.

النجمة البرازيلية مارتا البالغة من العمر 37 عاما شاركت في كأس العالم للسيدات 6 مرات.

وقبل انطلاق البطولة الحالية أكدت مارتا أنها ستشارك في كأس العالم للمرة الأخيرة.

وقالت مارتا: "ستكون هذه آخر بطولة كأس عالم لي، علينا أن نفهم أن الوقت حان بالنسبة لنا لإعطاء الأولوية لأشياء أخرى".

وتعد مارتا هي الهدافة التاريخية للبرازيل برصيد 117 هدفا.

وشاركت مارتا في كأس العالم أعوام 2003 و2007 و2011 و2015 و2019 و2023.