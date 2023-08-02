كأس العالم للسيدات - البرازيل تغادر البطولة أمام جامايكا في ظهور مارتا الأخير بالمونديال

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 15:07

كتب : FilGoal

البرازيلية مارتا

ودع منتخب البرازيل كأس العالم للسيدات من دور المجموعات بعد التعادل مع جامايكا.

وأنهى منتخب البرازيل المجموعة في المركز الثالث بعد التعادل، ليتوقف رصيده عند النقطة 4 من انتصار وتعادل.

بينما تأهل منتخب فرنسا صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، ومعه جامايكا صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

أخبار متعلقة:
سوسيداد يستعير أندري سيلفا من لايبزج أمرابط يزيد الجدل حول مستقبله هويلوند يكمل الكشف الطبي في مانشستر يونايتد

ولأول مرة يغادر منتخب البرازيل للسيدات كأس العالم منذ نسخة البطولة في عام 1995.

وأخيرا يأتي منتخب بنما في المركز الأخير دون نقاط.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات في نيوزيلندا وأستراليا.

النجمة البرازيلية مارتا البالغة من العمر 37 عاما شاركت في كأس العالم للسيدات 6 مرات.

وقبل انطلاق البطولة الحالية أكدت مارتا أنها ستشارك في كأس العالم للمرة الأخيرة.

وقالت مارتا: "ستكون هذه آخر بطولة كأس عالم لي، علينا أن نفهم أن الوقت حان بالنسبة لنا لإعطاء الأولوية لأشياء أخرى".

وتعد مارتا هي الهدافة التاريخية للبرازيل برصيد 117 هدفا.

وشاركت مارتا في كأس العالم أعوام 2003 و2007 و2011 و2015 و2019 و2023.

كأس العالم للسيدات البرازيل مارتا
نرشح لكم
طُرد وخرج باكيا.. مارسيلو يتسبب في إصابة مرعبة للاعب أرجينتينوس جونيورز دونجا: طريقة لعب منتخب مصر ضد البرازيل في كأس القارات فاجئنا.. وتميزوا بـ3 أشياء دييجو جودين يعلن اعتزاله سواريز: سأرحل عن جريميو في ديسمبر المقبل.. وإنتر ميامي لم يتحدث معي مباشرة رومانو: جيمس رودريجيز لاعبا في ساو باولو فيليز سارسفيلد لـ في الجول: جودين أبلغنا باعتزاله.. حاولنا إقناعه بالاستمرار صاحب الطعنة في قلب برشلونة.. جودين يبلغ إدارة ناديه بقرار الاعتزال مدرب جريميو ينهي الجدل حول مستقبل لويس سواريز
أخر الأخبار
خبر في الجول – صدمة لـ المصري بشأن المهاجم بسبب طلبات سيراميكا والاتحاد 12 دقيقة | ميركاتو
في الجول يكشف قائمة أمنيات علي ماهر من إدارة المصري في سوق الانتقالات 28 دقيقة | ميركاتو
مدافع الوداد: الحكم أفسد مباراتنا أمام الهلال 30 دقيقة | كأس العرب
خبر في الجول – رغم مفاوضات زد وسيراميكا.. البنك الأهلي يطلب بلحاج وحمدي زكي 43 دقيقة | ميركاتو
مران الزمالك – التدرب على مرمى صغير.. ورسالة من الجمهور استعدادا للقاء النصر 52 دقيقة | كأس العرب
خبر في الجول – سموحة يتخذ خطوة رسمية لضم نجم أسوان ساعة | ميركاتو
روبن نيفيز: لم ننتقل إلى السعودية لنعتزل.. سيكون من أقوى الدوريات في العالم بشرط ساعة | كأس العرب
خبر في الجول – بعد تراجع البنك الأهلي.. سمير فكري إلى المصري ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد