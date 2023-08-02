الجابوني باتريك مبيامي حكما لمباراة مصر وإثيوبيا
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 14:47
كتب : أحمد الخولي
أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مباراة منتخب مصر وإثيوبيا إلى الحكم الجابوني باتريك مبيامي في تصفيات أمم إفريقيا.
ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.
ويعاون الحكم مبيامي في إدارة مباراة مصر وإثيوبيا كل من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون وستيفن موتاسي مويو من الكونغو وميسي جييسي نكونكو حكما رابعا من الكونغو .
وتأهل منتخب مصر إلى كأس الأمم الإفريقية ويحتل حاليا صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.
ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الأخير من المجموعة برصيد 4 نقاط.
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