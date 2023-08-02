مؤتمر أوسوريو: لم أحدد لاعب معين لمراقبة رونالدو.. والزمالك يمتلك لاعبين مؤثرين أيضا

شدد خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك على عدم تحديد لاعب معين لمراقبة كريستيانو رونالدو خلال مواجهة النصر.

ويلتقي الزمالك مع النصر غدا الخميس في الجولة الثالثة من دور مجموعات البطولة العربية.

وقال أوسوريو خلال المؤتمر الصحفي: "إمكانيات النصر المادية كبيرة ويضم لاعبين من الذين لعبوا في أوروبا في كافة المراكز".

وتابع "في مباراة الشباب قدمنا مباراة جيدة وكنا نستحق الفوز ولكننا نعلم ما حدث في المباراة جيدا".

وواصل "إبراهيما نداي شارك في تدريبات الفريق ولكن إصابات الوجه يجب التعامل معها بحذر خاصة إنه إن تعرض لإصابة في نفس المكان سنواجه مشكلة كبيرة".

وشدد "تعاقد النصر مع ساديو ماني أمر رائع وستكون فرصة جيدة إذا واجهنا منافس يضم لاعب مثله، ومن المهم جدا للمدافعين الشباب الذين شاركوا مع المنتخب الأولمبي أن يواجهوا منافسين أمثال ماني ورونالدو وبروزوفيتش وغيرهم".

واستمر "الزمالك سيواجه فريق كبير ولكن نجن جاهزون للقاء النصر من خلال الاستعداد الجيد في التدريبات وإذا خضنا المباراة بنفس المستوى الذي لعبنا به ضد الشباب سنحقق نتيجة جيدة وهي مباراة كرة قدم 11 لاعب ضد 11".

وعن مراقبة رونالدو قال: "الأٌقرب لرونالدو سيراقبه ولم أحدد لاعب معين لمراقبته، هو الأفضل في العالم وقادر على تغيير النتيجة ولكن الطريقة التي سيخوض بها الزمالك المباراة هي التي ستحد من خطورته".

وأردف "كل مباراة وكل منافس له ظروفه الخاصة ومثلما يضم النصر لاعبين مؤثرين فالزمالك يضم لاعبين مؤثرين وسيحدد المران الأخير التشكيل الأمثل الذي سنخوض به المباراة".

وأتم "لن أغير طريقة اللعب، عندما وصلت لتدريب الزمالك لاعبو الفريق كتبوا في ورقة المراكز التي يفضلون اللعب بها وكتب عمر جابر إنه يفضل مركز 8، ووجود أحمد فتوح في وسط الملعب يكون له تأثير أكبر وشاهدناه يتوغل أكثر من مرة في منطقة جزاء الشباب وجميع اللاعبين سعداء بمراكزهم".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط خلف الشباب والنصر صاحبا الصدارة بأربعة نقاط لكل منهما.