مؤتمر سيد عبد الله: الزمالك سيواجه النصر وليس رونالدو فقط

يرى سيد عبد الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه يمثل الكرة المصرية في مباراة النصر السعودي غدا في البطولة العربية.

ويلعب الزمالك غدا الخميس، ضد النصر السعودي في آخر لقاء من دور المجموعات للبطولة العربية المقامة في السعودية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء "سنخوض مباراة النصر من أجل تحقيق الفوز لحسم التأهل إلى دور الثمانية للبطولة".

وأضاف "تعرضنا للظلم في لقاء الشباب السعودي السابق، وسنركز في لقاء الغد لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الزمالك، ونقدم مباراة قوية".

وشدد اللاعب على أن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني يتحدث مع اللاعبين باستمرار ويحفزهم وهم يتمنون أن يكونوا عند حسن ظن مدربهم في اللقاء.

وتابع "لن نواجه لاعب واحد في لقاء النصر وسنواجه فريق بالكامل وفي مباراة الشباب لم نلعب ضد إيفر بانيجا فقط، ولكن خضنا المباراة ضد فريق بالكامل".

وأردف "كريستيانو رونالدو ليس فريق النصر سنواجه 11 لاعبا، ومثلما يضم المنافس لاعبين كبار، فالزمالك يضم لاعبين كبار ومميزين ونسعى لإسعاد الجماهير".

وأتم تصريحاته "شيكابالا يتحدث معنا لتحفيزنا كما نتحدث نحن مع بعض باستمرار".

كيف يتأهل الزمالك إلى دور الثمانية من كأس العرب؟

النصر فاز على اتحاد المنستيري التونسي برباعية مقابل هدف ليقتنص صدارة المجموعة الثالثة في البطولة بفارق الأهداف عن مواطنه الشباب وبنفس الرصيد وهو 4 نقاط.

والآن يحتاج الزمالك للفوز على النصر السعودي في الجولة الأخيرة التي تقام مبارياتها يوم الخميس لضمان التأهل.

فوز الزمالك يوصله إلى النقطة 6 ويتأهل دون النظر إلى نتيجة مباراة الشباب ضد المنستيري.

تعادل الزمالك مع النصر

أما في حالة تعادل الزمالك مع النصر سيصل إلى النقطة 4 بالتساوي رصيد الشباب الحالي.

وقتها سيحتاج الزمالك إلى خسارة الشباب من الاتحاد المنستيري ليتوقف رصيده عند النقطة 4 بالتساوي مع الأبيض.

وفي هذه الحالة يتم الذهاب مباشرة إلى فارق الأهداف بشكل عام في المجموعة عند تساوي فريقين في نفس عدد النقاط لحسم المتأهل منهما.

فارق الأهداف في الوقت الحالي يصب في مصلحة الزمالك الذي له +3، مقابل +1 لفريق الشباب السعودي.