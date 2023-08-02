سوسيداد يستعير أندري سيلفا من لايبزج
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 13:50
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال سوسيداد تعاقده مع أندري سيلفا قادما من لايبزج لمدة موسم على سبيل الإعارة.
أندري سيلفا
النادي : لايبزج
وأشار سوسيداد إلى أن عقده مع سيلفا يتضمن بند أحقية الشراء.
🗣️ @andrevsilva19: “Estoy ansioso de poder jugar”#AurreraReala pic.twitter.com/tmoiRulMYv— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 2, 2023
ويأتي التعاقد مع سيلفا لتعويض رحيل أليكساندر سورلوث الذي انتقل إلى فياريال.
ويلعب سيلفا مع لايبزج منذ 2021 بعد الانتقال من آينتراخت فرانكفورت.
وشارك أندري سيلفا مع لايبزج في 95 مباراة وخلالهم سجل 26 هدفا وصنع 17.
وأسهم سيلفا في تتويج لايبزج بكأس ألمانيا مرتين.
صاحب الـ 27 عاما خاض 53 مباراة دولية بقميص منتخب البرتغال وسجل 19 هدفا وصنع 4.
نرشح لكم
رومانو: ريال سوسيداد يرغب في ضم فان دي بيك ليكيب: سان جيرمان يُفعل الشرط الجزائي في تعاقد ديمبيلي مع برشلونة برشلونة والقائم يضربان ريال مدريد بثلاثية في الكلاسيكو الودي بوكا جونيورز يستعد.. فالنسيا يفسخ تعاقد كافاني مواعيد مباريات اليوم السبت 29-7-2023 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ راديو مونت كارلو: سان جيرمان سيضم ديمبلي بشرط جزائي صغير صاحب الطعنة في قلب برشلونة.. جودين يبلغ إدارة ناديه بقرار الاعتزال رائعتا ريال مدريد تنصره على مانشستر يونايتد.. وأرسنال يكبّد برشلونة الهزيمة في لقاء الـ 8 أهداف