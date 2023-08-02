سوسيداد يستعير أندري سيلفا من لايبزج

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 13:50

كتب : FilGoal

أندري سيلفا - لايبزج

أعلن نادي ريال سوسيداد تعاقده مع أندري سيلفا قادما من لايبزج لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأشار سوسيداد إلى أن عقده مع سيلفا يتضمن بند أحقية الشراء.

ويأتي التعاقد مع سيلفا لتعويض رحيل أليكساندر سورلوث الذي انتقل إلى فياريال.

ويلعب سيلفا مع لايبزج منذ 2021 بعد الانتقال من آينتراخت فرانكفورت.

وشارك أندري سيلفا مع لايبزج في 95 مباراة وخلالهم سجل 26 هدفا وصنع 17.

وأسهم سيلفا في تتويج لايبزج بكأس ألمانيا مرتين.

صاحب الـ 27 عاما خاض 53 مباراة دولية بقميص منتخب البرتغال وسجل 19 هدفا وصنع 4.

أندري سيلفا لايبزج إينتراخت فرانكفورت
نرشح لكم
رومانو: ريال سوسيداد يرغب في ضم فان دي بيك ليكيب: سان جيرمان يُفعل الشرط الجزائي في تعاقد ديمبيلي مع برشلونة برشلونة والقائم يضربان ريال مدريد بثلاثية في الكلاسيكو الودي بوكا جونيورز يستعد.. فالنسيا يفسخ تعاقد كافاني مواعيد مباريات اليوم السبت 29-7-2023 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ راديو مونت كارلو: سان جيرمان سيضم ديمبلي بشرط جزائي صغير صاحب الطعنة في قلب برشلونة.. جودين يبلغ إدارة ناديه بقرار الاعتزال رائعتا ريال مدريد تنصره على مانشستر يونايتد.. وأرسنال يكبّد برشلونة الهزيمة في لقاء الـ 8 أهداف
أخر الأخبار
كأس العرب - موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في ربع النهائي.. القناة الناقلة 4 دقيقة | كأس العرب
بنزيمة يقود اتحاد جدة لمواجهة الهلال في ربع نهائي البطولة العربية 26 دقيقة | كأس العرب
خبر في الجول – 3 عروض مصرية أمام قندوسي.. وموقف اللاعب من الرحيل 39 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الكشف الطبي يفصل لاعب شبيبة القبائل عن سموحة 45 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول – صدمة لـ المصري بشأن المهاجم بسبب طلبات سيراميكا والاتحاد ساعة | ميركاتو
في الجول يكشف قائمة أمنيات علي ماهر من إدارة المصري في سوق الانتقالات ساعة | ميركاتو
مدافع الوداد: الحكم أفسد مباراتنا أمام الهلال ساعة | كأس العرب
خبر في الجول – رغم مفاوضات زد وسيراميكا.. البنك الأهلي يطلب بلحاج وحمدي زكي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد