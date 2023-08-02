سوسيداد يستعير أندري سيلفا من لايبزج

أعلن نادي ريال سوسيداد تعاقده مع أندري سيلفا قادما من لايبزج لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأشار سوسيداد إلى أن عقده مع سيلفا يتضمن بند أحقية الشراء.

ويأتي التعاقد مع سيلفا لتعويض رحيل أليكساندر سورلوث الذي انتقل إلى فياريال.

ويلعب سيلفا مع لايبزج منذ 2021 بعد الانتقال من آينتراخت فرانكفورت.

وشارك أندري سيلفا مع لايبزج في 95 مباراة وخلالهم سجل 26 هدفا وصنع 17.

وأسهم سيلفا في تتويج لايبزج بكأس ألمانيا مرتين.

صاحب الـ 27 عاما خاض 53 مباراة دولية بقميص منتخب البرتغال وسجل 19 هدفا وصنع 4.