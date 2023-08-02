أمرابط يزيد الجدل حول مستقبله

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 13:44

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط - فيورنتينا

ترك سفيان أمرابط نجم فيورنتينا ومنتخب المغرب الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات بشأن مستقبله في الموسم المقبل.

سفيان أمرابط

النادي : فيورنتينا

فيورنتينا

وارتبط اسم أمرابط بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وكذلك ظهر اهتمام من جانب ليفربول بلاعب وسط منتخب المغرب.

إلا أن أمرابط لم يحسم الجدل الدائر حوله خلال الفترة الحالية.

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وبسؤاله عن مستقبله عقب مباراة ودية لفريقه فيورنتينا ضد جروسيتو رد قائلا: "لا أعرف إذا كنت سأغادر أم لا، ربما يمكنني البقاء هنا في فيورنتينا".

وبخلاف مانشستر يونايتد ومن قبله ليفربول تشير التقارير الصحفية إلى رغبة نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع سفيان أمرابط.

ويمتد عقد أمرابط مع فيورنتينا لعام آخر، حيث ينتهي في يونيو 2024، ولكن مع خيار التمديد لعام إضافي.

وارتبط أيضا اسم بايرن ميونيخ باللاعب الدولي المغربي، الذي ساهم في تحقيق أسود الأطلس للمركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر.

ولعب أمرابط 29 مباراة في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، وصنع هدفا واحدا.

كما خاض مع الفيولا جميع المباريات الـ 13 في دوري المؤتمر الأوروبي، الذي خسر الفريق مباراته النهائية أمام وست هام يونايتد.

سفيان أمرابط المغرب فيورنتينا
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