أنشيلوتي: قضية مبابي؟ لا أهتم بالشؤون السياسية.. ومركز فينيسيوس الجديد

علق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على إمكانية تقدم باريس سان جيرمان بشكوى ضد ريال مدريد للتفاوض مع كيليان مبابي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس فجر غدا الأربعاء في مباراة ودية استعدادا لبداية الموسم الجديد.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الخاص بالمباراة: "غدا سنقيم ما قمنا به في فترة الإعداد، حظينا بلحظات جيدة وأشركنا بعض اللاعبين الصغر ولدينا أحاسيس جيدة، المباراة ستكون بمثابة اختبار مهم ضد منافس قوي".

وعن أخبار شكوى باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد بسبب مبابي قال: "لا شيء يفاجئني ولا أعرف أي شيء عن الأمر، هذا شأن سياسي ولا أريد التدخل به".

وعن وضعية كروس ومودريتش في الموسم الجديد قال: "لم يتغير أي شيء، هما سيظلان كنموذج لنا ولا أعرف عدد الدقائق التي سيشتركان بها ولكنها سيظلان مهمان للفريق كالسنوات الماضية، اللاعبين الصغار يتطورون بشكل جيد ولكن لأنهم يشاهدون مودريتش وكروس كل يوم".

وشدد "مركز فينيسيوس الجديد سيكون ضمن التقييمات في مواجهة يوفنتوس، هو يحب اللعب في العمق ولكنه يظل يصنع الفارق على الأطراف ولكن في العمق يمكنه تسجيل المزيد من الأهداف، لقد قدم أداء جيد ضد مانشستر يونايتد وميلان وكان يمكنه تقديم المزيد ضد برشلونة".

وأضاف "شيء ما في سوق الانتقالات قد تغير واللاعبين أصبح لديهم قوة أكبر من قبل ولكن داخل الملعب الأمر يظل كما هو، اللاعب صاحب الغرور الأكبر يود التتويج بالألقاب الفردية وهناك آخرين يضعون جودتهم بالكامل لخدمة الفريق".

وأتم "نيكو باز يؤدي بشكل جيد، هو لاعب موهوب صغير ولكن يبدو كلاعب مع الفريق الأول ولا نريد وضع الضغوطات عليه ولكن جودته ستقوده لأن يصبح لاعبا لريال مدريد في المستقبل".

وكان ريال مدريد قد خسر المباراة الودية السابقة ضد برشلونة بثلاثة أهداف دون مقابل.