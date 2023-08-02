معلول: جمهور الأهلي الحافز الأكبر حتى أبذل المزيد من الجهد

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 12:16

كتب : FilGoal

معلول يسجل ويحتفل بهدفه ضد الزمالك

وجه علي معلول ظهير الأهلي رسالة لناديه وجماهيره احتفالا بمرور 7 سنوات على تواجده بين جدران القلعة الحمراء.

علي معلول - 33 عاما - انتقل من الصفاقسي إلى الأهلي في صيف 2016.

وقال معلول عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "7 سنوات مرت منذ انضمامي للنادي الأهلي العظيم، 7 سنوات رفعت فيها الكثير من الكؤوس وحققت فيها العديد من الانجازات مرتديا قميص نادي القرن الإفريقي".

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وأضاف "مررت بالكثير من اللحظات السعيدة واخرى كانت صعبة للغاية ولكن دائماً ما كان هناك عنصر أساسي وراء الاستمرار والقتال من أجل الفوز وهو الجمهور".

وتابع "ستظل دائماً محبة جماهير الأهلي هي البطولة الأغلى والحافز الأكبر لي حتى أبذل المزيد من الجهد لإسعاد هذه الجماهير العظيمة".

قبل أيام، انتشرت تقارير صحفية عن إمكانية رحيل الظهير التونسي علي معلول عن صفوف الأهلي.

وذكر موقع "فوت 24" التونسي أن معلول قرر مغادرة الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر ذاته أن معلول يملك عدة عروض من أندية سعودية وقطرية، ويفضل الدوري السعودي في الوقت الحالي.

ويمتد عقد الظهير التونسي مع الشياطين الحمر حتى صيف 2024.

ولعب معلول 254 مباراة بقميص النادي الأهلي، سجل خلالها 47 هدفا وصنع 75.

وكان معلول هداف الدوري التونسي مع الصفاقسي في الموسم السابق لانتقاله إلى صفوف الأهلي برصيد 16 هدفا.

وتوج التونسي بلقب الدوري المصري مع الأهلي 5 مرات، كما فاز بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات، من أصل 17 لقبا.

وفاز معلول بكأس مصر 3 مرات، وكأس السوبر المصري 4 مرات، وكأس السوبر الإفريقي مرتين.

علي معلول الأهلي
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