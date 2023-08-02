طُرد وخرج باكيا.. مارسيلو يتسبب في إصابة مرعبة للاعب أرجينتينوس جونيورز
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 11:24
كتب : FilGoal
تسبب مارسيلو في إصابة مرعبة للوشيانو سانشيز لاعب أرجينتينوس جونيورز.
وتعادل أجرينتينوس مع فلومينينسي بهدف لكل فريق على ملعب الأول في ذهاب دور الـ 16 من بطولة كوبا ليبرتادوريس.
تقدم جابرييل أفالوس للفريق الأرجنتيني في الدقيقة الـ 14.
وفي الدقيقة الـ 58 حاول مارسيلو مراوغة سانشيز ليدهس قدمه بالخطأ من منطقة الساق ليتسبب في كسر مضاعف للاعب في إصابة مرعبة.
بعد الإصابة قرر الحكم طرد مارسيلو الذي لم يكترث بالبطاقة ولكنه خرج باكيا بسبب إصابة سانشيز.
وفي الدقيقة الـ 76 كرد أليكسيس أرياس لاعب أرجينتينوس ليكمل الفريقان بـ 10 لاعبين.
وتعادل صامويل إكزافيير لفلومينينسي في الدقيقة الـ 87 لتنتهي المباراة بهدف لكل فريق.
وتقام مباراة الإياب في البرازيل يوم الأربعاء 9 أغسطس على ملعب فلومينينسي.
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