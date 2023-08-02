رسالة وداع من محمد الشامي للإسماعيلي.. ويعلن انضمامه إلى المصري

ودع محمد الشامي لاعب الإسماعيلي السابق ناديه وجمهوره عقب رحيله عن الفريق.

وكتب محمد الشامي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "كانت تجربة كروية جيدة في ناد عظيم، كنت أسعى دائما لتقديم أفضل ما لدي بقميص نادي الإسماعيلي ذلك الكيان الكبير".

وأضاف "ويشهد الله أنني لم أبخل بأي قطرة عرق من أجل هذا الكيان العظيم".

وأكمل "تحملنا الكثير من المحن والعقبات أنا وزملائي بالفريق من أجل هذا الكيان".

وواصل "أتوجه بالشكر إلى إخوتي اللاعبين في نادي الإسماعيلي فقد كانوا نعم الرفاق ونعم السند، كل الشكر لجميع الأجهزة الفنية التي تدربت على أيديهم وأيضا جميع الأجهزة الإدارية والطبية خلال فترة تواجدي بالنادي منذ 5 سنوات".

وأردف "كما أريد توجيه الشكر والحب الكبير لجمهور النادي الإسماعيلي المحترم والمخلص الذي كانوا دائما السند والداعم لي ولكل الفريق والذي سأظل أعتز بهم وأفتخر بهم لأنهم جمهور نادي عريق".

وأتم تصريحاته "من اليوم سأبدأ رحلة كروية جديدة من النادي المصري".