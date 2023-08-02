تشافي: ديمبيلي أخبرنا برغبته في الرحيل لـ باريس.. ونحتاج الآن لدعم الفريق

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على رغبة عثمان ديمبيلي لاعب الفريق في الرحيل إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفاز برشلونة على ميلان بهدف دون مقابل وديا استعدادا لبداية الموسم الجديد.

وجلس ديمبيلي على مقاعد البدلاء طوال المباراة ولم يشارك في أي دقيقة.

وقال تشافي عبر شبكة tv3 عبر المباراة: "أنا محبط بسبب ديمبيلي، لقد أخبرنا برغبته في الرحيل ولديه عرض من باريس سان جيرمان ولا يمكننا فعل أي شيء أو منافسة عرضهم".

وواصل "الشعور صعب لأننا اهتممنا به وكان يشعر بالسعادة ولكنه قرر الرحيل وهذه قوانين السوق وأتمنى له التوفيق ولكن أنا محبط، لقد أخبرني إنه تحدث مع ناصر الخليفي ولويس إنريكي ولكن لم يخبرني السبب الحقيقي لرحيله ولكن اعتقد أن الأمر لأسباب شخصية وفي النهاية لا يمكن ما أشعر به".

وتابع "في النهاية لدينا استعداد لذلك الرحيل المحتمل والآن علينا أن ندعم الفريق لأن رحيله بالفعل يضعفنا ولا أرسل أي رسالة نحن متحدين ولكن الحقيقة هي أننا يجب أن نقوي الفريق".

وعن إمكانية تعويض ديمبيلي باللاعبين المتواجدين حاليا قال: "سنرى لامين جمال يمكنه أن يساعدنا ورافينيا يلعب على اليمين وفيران توريس يتأقلم هناك أيضا ولكن لازلت اعتقد أننا يجب أن نقوي الفريق".

وشدد "أوريول روميو سيكون بديل جيد لبوسكيتس أنا أعرفه وأصريت على التعاقد معهم، هو يتواصل مع اللاعبين ولدين صفات القيادة وبالنسبة لي هو صفقة رائعة".

ويلعب ديمبيلي مع برشلونة منذ 2017 بعد انضمامه من صفوف بروسيا دورتموند.

وشارك ديمبيلي مع برشلونة في 185 مباراة وخلالهم سجل 40 هدفا وصنع 43 آخرين.