في غياب ديمبيلي.. برشلونة يفوز وديا على ميلان

حقق برشلونة فوزا وديا على ميلان بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت في أمريكا استعدادا لبداية الموسم الجديد.

سجل هدف برشلونة الوحيد في المباراة أنسو فاتي.

المباراة شهدت جلوس عثمان ديمبيلي على معاقد بدلاء برشلونة طوال دقائقها دون أن يشارك وسط الحديث عن إمكانية رحيله عن الفريق والانتقال لباريس سان جيرمان.

الشوط الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف وفي الدقيقة الـ 55 سجل فاتي الهدف الوحيد بعد تمريرة من أليخاندرو بالدي ليسدد كرة رائعة في الشباك.

المباراة كانت هي الثالثة الودية لبرشلونة خلال فترة الإعداد وكان قد حقق الفوز ضد ريال مدريد وخسر ضد أرسنال.

بينما خاض ميلان وديته الرابعة وكان قد حقق الفوز في مباراة وتعادل في واحدة وخسر الثالثة.

وسيلعب ميلان ودية أخيرة ضد مونزا يوم الثلاثاء 8 أغسطس، بينما سيواجه برشلونة توتنام في كأس خوان جامبر بنفس اليوم.