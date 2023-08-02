في الجول يكشف موعد مباراتي منتخب مصر ضد إثيوبيا وتونس
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 10:49
كتب : حامد وجدي
تحددت مواعيد مباراتي منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر سبتمبر.
ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.
ثم يلعب مباراة ودية ضد منتخب تونس في القاهرة.
وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لـFilGoal.com: "مباراة مصر ضد إثيوبيا تقام يوم 8 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة".
وأضاف "أما مباراة تونس الودية تقام يوم 12 من الشهر ذاته في القاهرة أيضا".
وتأهل منتخب مصر إلى كأس الأمم الإفريقية ويحتل حاليا صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.
ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الأخير من المجموعة برصيد 4 نقاط.
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