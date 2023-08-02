مواعيد مباريات الأربعاء 8 أغسطس - مواجهات حاسمة في البطولة العربية.. وليفربول ضد بايرن وديا

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 10:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

تبدأ اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات البطولة العربية للأندية وتشهد مباريات حاسمة للتأهل لربع النهائي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 8 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

البطولة العربية

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الهلال × الوداد.. 4:00 مساء - SSC سبورت 1.

السد × أهلي طرابلس.. 4:00 مساء - SSC إكسترا 2.

الشرطة × الاتحاد.. 6:00 مساء - SSC سبورت 2.

الترجي × الصفاقسي.. 6:00 مساء - SSC إكسترا 3.

مباريات ودية

بايرن ميونيخ × ليفربول.. 2:30 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

أرسنال × موناكو.. 8:00 مساء - الشارقة الرياضية.

يوفنتوس × ريال مدريد.. 2:30 صباحا.. أبو ظبي الرياضية 1.

تشيلسي بروسيا دورتموند.. 3:30 صباحا.

البطولة العريبة ليفربول ريال مدريد
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