مواعيد مباريات الأربعاء 8 أغسطس - مواجهات حاسمة في البطولة العربية.. وليفربول ضد بايرن وديا

دونجا: طريقة لعب منتخب مصر ضد البرازيل في كأس القارات فاجئنا.. وتميزوا بـ3 أشياء

هاني سعيد: لا نتعاقد مع لاعبين بالصدفة.. وهناك من يحاولون تسويق أنفسهم عن طريق الفرق الكبرى