مواعيد مباريات الأربعاء 8 أغسطس - مواجهات حاسمة في البطولة العربية.. وليفربول ضد بايرن وديا
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 10:11
كتب : FilGoal
تبدأ اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات البطولة العربية للأندية وتشهد مباريات حاسمة للتأهل لربع النهائي.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 8 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.
البطولة العربية
الهلال × الوداد.. 4:00 مساء - SSC سبورت 1.
السد × أهلي طرابلس.. 4:00 مساء - SSC إكسترا 2.
الشرطة × الاتحاد.. 6:00 مساء - SSC سبورت 2.
الترجي × الصفاقسي.. 6:00 مساء - SSC إكسترا 3.
مباريات ودية
بايرن ميونيخ × ليفربول.. 2:30 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.
أرسنال × موناكو.. 8:00 مساء - الشارقة الرياضية.
يوفنتوس × ريال مدريد.. 2:30 صباحا.. أبو ظبي الرياضية 1.
تشيلسي بروسيا دورتموند.. 3:30 صباحا.
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