دونجا: طريقة لعب منتخب مصر ضد البرازيل في كأس القارات فاجئنا.. وتميزوا بـ3 أشياء

أشاد دونجا المدير الفني الأسبق لمنتخب البرازيل بالأداء الذي قدمه مصر في لقاء الفريقين في كأس القارات 2009.

وفاز منتخب البرازيل على مصر آنذاك بأربعة أهداف لثلاثة في مباراة يعدها الكثيرين هي الأجمل في تاريخ الفراعنة رغم الهزيمة.

وتحدث دونجا لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "طريقة لعب منتخب مصر فاجأت الجميع حتى رغم تأخرهم في النتيجة 2-1".

وواصل "مع تقدمنا في النتيجة 3-1 لم نتوقع أن يكون لدى منتخب مصر رد الفعل القوي الذي حدث لأنه من الصعب التأخر في الشوط الأول بثلاثية والعودة في النتيجة".

وعمن يتذكره من لاعبي منتخب مصر آنذاك أجاب "أتذكر محمد زيدان وعصام الحضري كان جيد جدا ومحمد أبو تريكة".

وواصل دونجا حديثه "مع التعادل 3-3 كان النبض سريعا جدا ومشاعري في ذروتها ولكن كل لاعبي البرازيل كانوا في تركيزهم لتحقيق الفوز".

وعما ميز منتخب مصر في ذلك الوقت أوضح "أظهر منتخب مصر في تلك المباراة سرعة كبيرة وقوة وفنيات كبيرة لأن في كرة القدم السرعة والقوة لا يكفيان لو لا تتواجد الفنيات التي تحل أي أزمات خلال المباريات".

وسار منتخب البرازيل للفوز بكأس القارات آنذاك فيما ودع منتخب مصر البطولة من دور المجموعات.