مودي لـ في الجول: فسخت تعاقدي مع فاركو.. وأفاضل بين عدة عروض

كشف أحمد عبد العزيز مودي لاعب فاركو عن فسخ تعاقده مع النادي السكندري.

أحمد مودي النادي : لاعب حر فاركو

وكان عقد مودي مع فاركو ممتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال مودي عبر FilGoal.com :"فسخت تعاقدي مع فاركو بالتراضي وأشكرهم على تلك الفترة".

وأضاف مودي "أمتلك عدة عروض وسأتخذ قراري النهائي خلال الأيام المقبلة".

مودي كان أحد العناصر الأساسية في صفوف فاركو خلال الموسمين الماضيين.

وانضم مودي لصفوف فاركو في صيف 2021 قادما من مصر للمقاصة حتى 2024.

ولعب مودي مع فاركو خلال 42 مباراة وسجل 7 أهداف بجميع المسابقات.

وبدأ مودي مسيرته في الدوري الممتاز مع الإسماعيلي في 2011، قبل أن يحظى بمسيرة كبيرة مع أكثر من نادي في الدوري المصري مع بتروجيت والمقاولون العرب قبل الانتقال لمصر للمقاصة ثم فاركو.

وتخللت مسيرة مودي رحلة احتراف في نادي النجمة اللبناني في موسم على سبيل الإعارة في 2014.