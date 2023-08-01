مصدر مقرب من إدوفي إيكوبا يكشف لـ في الجول حقيقة اهتمام الأهلي بضمه

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 23:28

كتب : أحمد الخولي ومحمد عبد العظيم

إدوفي إيكوبا

ما هي حقيقة الأنباء المثارة حول اقتراب الأهلي من التعاقد مع المهاجم إدوفي إيكوبا مهاجم زالايجيرزيجي المجري؟

أجاب مصدر مقرب من اللاعب – تحفظ على ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "حتى الآن لا يوجد أي تواصل رسمي من قبل الأهلي".

وأضاف "هناك بعض الحديث مع وكلاء لاعبين مصريين يرغبون في تسويق اللاعب بالدوري المصري بشكل عام".

أخبار متعلقة:
هاني سعيد: هناك من يحاولون تسويق أنفسهم عن طريق الفرق الكبرى أيمن الرمادي يكشف عبر في الجول كواليس عودته لتدريب سيراميكا كليوباترا رومانو: ريال سوسيداد يرغب في ضم فان دي بيك

وأردف "اللاعب يرغب في الحصول على مليون إلى مليون و500 ألف دولار كراتب سنوي ولكن الوكلاء أبلغوه بأن ذلك الرقم مرتفع للغاية".

وأتم المصدر تصريحاته "ولم يتطور الأمر عن ذلك الحد حتى الآن".

من ناحية أخرى علم FilGoal.com من مصدر في الأهلي أن المارد الأحمر لم يدخل في مفاوضات لضم اللاعب النيجيري الأصل الأمريكي الجنسية.

اللاعب البالغ من العمر 25 عاما يلعب في صفوف زالايجيرزيجي منذ عام 2022.

وخلال الموسم الماضي سجل 13 هدفا وصنع هدفين في 33 مباراة شارك فيها مع فريقه.

ولم يسبق لإدوفي إيكوبا ارتداء قميص أي من منتخبي أمريكا أو بلده الأصلي نيجيريا.

إدوفا إيكوبا الأهلي زالايجيرزيجي
نرشح لكم
رسالة وداع من محمد الشامي للإسماعيلي.. ويعلن انضمامه إلى المصري أيمن الرمادي يكشف عبر في الجول كواليس عودته لتدريب سيراميكا كليوباترا مصدر مقرب من أيمن الرمادي لـ في الجول: حل أزمة تعاقده مع الظفرة وعاد لتدريب سيراميكا كليوباترا مصطفى كريم: الحضري طالبني بإهدار ركلة الجزاء أمام الأهلي.. ولاعب الزمالك رحل بسببي مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: لم نفاوض الأهلي لاستعارة طاهر علي لطفي: أردت الاعتزال في الأهلي.. وكنت أعتقد أني لن أتواجد في نهائي الوداد ولكن مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب دم بارد وكابوس للأظهرة.. ماذا ينتظر الأهلي من رضا سليم
أخر الأخبار
أنشيلوتي: قضية مبابي؟ لا أهتم بالشؤون الساسية.. ومركز فينيسيوس الجديد 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
معلول: جمهور الأهلي الحافز الأكبر حتى أبذل المزيد من الجهد 49 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية السعودية: اختبارات بدنية لـ ماني قبل مواجهة الزمالك ساعة | كأس العرب
ماريجا يضع الهلال السعودي في مأزق قبل الرحيل ساعة | السعودية
محمد صلاح يوجه رسالة وداعية لفابينيو ساعة | الدوري الإنجليزي
طُرد وخرج باكيا.. مارسيلو يتسبب في إصابة مرعبة للاعب أرجينتينوس جونيورز ساعة | أمريكا
رسالة وداع من محمد الشامي للإسماعيلي.. ويعلن انضمامه إلى المصري ساعة | الدوري المصري
تشافي: ديمبيلي أخبرنا برغبته في الرحيل لـ باريس.. ونحتاج الآن لدعم الفريق 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد