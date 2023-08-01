مصدر مقرب من إدوفي إيكوبا يكشف لـ في الجول حقيقة اهتمام الأهلي بضمه

ما هي حقيقة الأنباء المثارة حول اقتراب الأهلي من التعاقد مع المهاجم إدوفي إيكوبا مهاجم زالايجيرزيجي المجري؟

أجاب مصدر مقرب من اللاعب – تحفظ على ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "حتى الآن لا يوجد أي تواصل رسمي من قبل الأهلي".

وأضاف "هناك بعض الحديث مع وكلاء لاعبين مصريين يرغبون في تسويق اللاعب بالدوري المصري بشكل عام".

وأردف "اللاعب يرغب في الحصول على مليون إلى مليون و500 ألف دولار كراتب سنوي ولكن الوكلاء أبلغوه بأن ذلك الرقم مرتفع للغاية".

وأتم المصدر تصريحاته "ولم يتطور الأمر عن ذلك الحد حتى الآن".

من ناحية أخرى علم FilGoal.com من مصدر في الأهلي أن المارد الأحمر لم يدخل في مفاوضات لضم اللاعب النيجيري الأصل الأمريكي الجنسية.

اللاعب البالغ من العمر 25 عاما يلعب في صفوف زالايجيرزيجي منذ عام 2022.

وخلال الموسم الماضي سجل 13 هدفا وصنع هدفين في 33 مباراة شارك فيها مع فريقه.

ولم يسبق لإدوفي إيكوبا ارتداء قميص أي من منتخبي أمريكا أو بلده الأصلي نيجيريا.