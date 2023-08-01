هاني سعيد: هناك من يحاولون تسويق أنفسهم عن طريق الفرق الكبرى

نفى هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز ضم فريقه للاعبين انتهت عقودهم مع فرقهم.

وقال سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لبيراميدز: "سعيد بالمكانة الكبيرة التي وصل إليها النادي محليا وقاريا وهذا ثمار مجهود شاق وإخلاص خلال السنوات الماضية من الإدارة التنفيذية لبيراميدز".

وتابع "نهج بيراميدز خلال في التعاقدات الجديدة خلال المواسم الماضية جعل الأمور أسهم بكثير والنادي واضح في تعاملاته بشأن الصفقات ولمتك إدارة تعاقدات تعمل وفق أسس واضحة ولا يتعاقد مع لاعبين بالصدفة ولكن وفق رؤية ودراسة وتحليل جيد".

وواصل "النادي لا يتعاقد مع لاعب بالصدفة أو لأن ناديه استغنى عنه ويدرك جيدا محاولات استغلال اسمه من خلال بعض اللاعبين ووكلائهم للحصول على عقود أخرى وبمقابل مادي أكبر".

وأضاف "هناك لاعبين ووكلاء يحاولون تسويق أنفسهم من خلال ربط أسمائهم بالأندية الكبيرة ونحن سعداء بتلك المكانة ولكننا لن نعطي الفرصة لأحد أن يستغل اسم بيراميدز أو يضلل أندية أخرى بمفاوضات غير حقيقية لأن خطة بيراميدز واستراتيجيته واضحة في الصفقات والتعاقدات".

وعند سؤاله عن شائعات تعاقد فريقه مع لاعب لم يسجل في قائمة ناديه رفض ذكر اسمه وقال: "اللاعب المذكور لم أسمع اسمه من قبل ومن يتحدث بشكل غير حقيقي عن النادي وعن مفاوضات وهمية مع لاعبين سيتم الكشف عنه للصالح العام للأندية والكرة المصرية".

وأنهى بيراميدز الموسم في المركز الثاني وتأهل للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.