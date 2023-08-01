خوليان أراوخو إلى لاس بالماس على سبيل الإعارة

أعلن نادي برشلونة إعارة لاعبه خوليان أراوخو إلى لاس بالماس لمدة موسم واحد.

لاس بالماس كان قد صعد إلى دوري الدرجة الأولى حديثا بعد احتلال المركز الثاني في جدول الترتيب دوري الدرجة الثانية.

اللاعب المكسيكي كان قد انضم إلى برشلونة في شهر يناير الماضي قادما من لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

الظهير الأيمن صاحب الـ 21 عاما لم يشارك مع برشلبونة سوى في مباراة ودية ضد فيسيل كوبي عقب نهاية الموسم.

وحقق أراوخو الكأس الذهبية مؤخرا برفقة منتخب المكسيك خلال شهر يونيو الماضي.

أراوخو هو ثالث لاعب يخرج على سبيل الإعارة من برشلونة خلال الموسم الحالي بعد كل من بابلو توري وشادي رياض.