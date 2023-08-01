موهبة جديدة.. تشيلسي يتعاقد مع ليزلي أوجوتشوكو
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 21:56
كتب : FilGoal
أعلن نادي تشيلسي تعاقده مع ليزلي أوجوتشوكو قادما من رين الفرنسي.
ووقع اللاعب مع تشيلسي على عقد لمدة 7 سنوات مقبلين.
ويلعب أوجوتشوكو مع الفريق الأول لرين منذ عام 2021.
لاعب الارتكاز الفرنسي صاحب الـ 21 عاما شارك في 61 مباراة مع الفريق الأول لرين وخلالهم سجل هدفا وصنع آخر.
وأًصبح أوجوتشوكو هو صفقة تشيلسي الخامسة خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون وأنجيلو ودييجو موريرا.
ولن يلعب تشيلسي في بطولة أوروبية خلال الموسم المقبل.
وكان ماوريسيو بوتشيتينو قد تولي تدريب الفريق بداية من فترة الإعداد للموسم الجديد خلفا لفرانك لامبارد الذي أكمل الموسم الماضي بشكل مؤقت.
نرشح لكم
مودي لـ في الجول: فسخت تعاقدي مع فاركو.. وأفاضل بين عدة عروض مصدر مقرب من إدوفي إيكوبا يكشف لـ في الجول حقيقة اهتمام الأهلي بضمه رومانو: ريال سوسيداد يرغب في ضم فان دي بيك رومانو: رايا أبلغ برينتفورد برغبته في الانتقال لـ أرسنال وكيله لـ في الجول: بوفون قرر الاعتزال.. وبيان مرتقب قبل مواجهة الزمالك.. النصر يتعاقد مع ماني ذا أثليتك: ساوثامبتون رفض عرض ليفربول الثاني لضم لافيا ليكيب: أهلي جدة ينافس الهلال على فيراتي