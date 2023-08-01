موهبة جديدة.. تشيلسي يتعاقد مع ليزلي أوجوتشوكو

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

ليزلي أوجوتشوكو - تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي تعاقده مع ليزلي أوجوتشوكو قادما من رين الفرنسي.

ووقع اللاعب مع تشيلسي على عقد لمدة 7 سنوات مقبلين.

ويلعب أوجوتشوكو مع الفريق الأول لرين منذ عام 2021.

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لاعب الارتكاز الفرنسي صاحب الـ 21 عاما شارك في 61 مباراة مع الفريق الأول لرين وخلالهم سجل هدفا وصنع آخر.

وأًصبح أوجوتشوكو هو صفقة تشيلسي الخامسة خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون وأنجيلو ودييجو موريرا.

ولن يلعب تشيلسي في بطولة أوروبية خلال الموسم المقبل.

وكان ماوريسيو بوتشيتينو قد تولي تدريب الفريق بداية من فترة الإعداد للموسم الجديد خلفا لفرانك لامبارد الذي أكمل الموسم الماضي بشكل مؤقت.

ليزلي أوجوتشوكو رين تشيلسي
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