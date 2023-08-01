ثنائية فيرمينو ومشاركة محرز .. أهلي جدة يقسو على الشمال القطري بخماسية

قاد روبرتو فيرمينو أهلي جدة للفوز على الشمال القطري وديا بنتيجة 5-0.

وسجل أهداف الأهلي كل من: آلان سان ماكسيمان وعبد الباسط هندي وفهد الرشيدي وفيرمينو (هدفين).

وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم الجزائري رياض محررز بقميص الأهلي قادما من مانشستر سيتي.

ودخل الأهلي المباراة تحت قيادة مدربه الجديد الألماني ماتياس يايسله بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: علي مجرشي - فهد حمد - ريان حامد - إزجان أليوسكي

الوسط: زياد الجهني - علي الأسمري - رياض بودبوز.

الهجوم: سان ماكسيمان - روبرتو فيرمينو – رياض محرز.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف سجله فيرمينو، قبل أن يضيف ماكسيمان الهدف الثاني لفريقه الجديد.

وعاد فيرمينو مع مطلع الشوط الثاني، وسجل ثالث الأهداف، قبل أن يسجل عبدالباسط هندي الهدف الرابع ويختتم فهد الرشيدي الخماسية.