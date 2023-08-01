الرياضية: ماني يتواجد في مران النصر غدا استعدادا للقاء الزمالك
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 20:42
كتب : FilGoal
من المنتظر تواجد ساديو ماني في مران فريقه الجديد النصر غدا الأربعاء استعدادا للقاء الزمالك.
ساديو ماني
النادي : النصر
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية في تقرير لها أن اللاعب السنغالي من المرجح انتظامه في المعسكر المقام بمدينة الطائف.
وكان النصر وقع مع ماني عقدا يمتد لثلاث سنوات قادما من صفوف بايرن ميونيخ، لكن حتى الآن لم يعلن النادي الملقب بالعالمي عن انضمام اللاعب السنغالي رسميا.
ويلتقي النصر بمنافسه الزمالك بعد غد الخميس في ثالث جولات كأس العرب ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
ويحتل النصر صدارة المجموعة الثالثة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه الشباب.
فيما يأتي الزمالك ثالثا بثلاث نقاط.
وودع الاتحاد المنستيري البطولة بعدما لم يحصد أي نقطة من اول مباراتين.
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